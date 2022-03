Doccia fredda per Emanuele Filiberto di Savoia, da oggi in poi cambia tutto

Emanuele Filiberto di Savoia al centro del gossip. La novità sconvolgente sulla famiglia che nessuno si sarebbe mai aspettato. E lui che dice?

Le Royal Family intrigano sempre il pubblico di mezzo mondo. Non solo William e Kate in Inghilterra e Meghan e Harry scappati in America. Negli ultimi tempi c’è Charlene di Monaco che per via delle sue condizioni di salute tiene alta l’attenzione di mezza Europa ed incuriosisce più che mai. Per non parlare poi della royal più elegante del vecchio continente, Beatrice Borromeo. Oggi però ruba la scena una famiglia che porta bandiera italiana: i Savoia.

Il gossip, infatti, è tutto focalizzato su Vittorio Emanuele di Savoia e la scoperta che è stata fatta. Una notizia che potrebbe cambiare per sempre le sorti del figlio Emanuele Filiberto. È solo un gossip senza senso o è tutto vero? Vediamo cosa ha combinato il reale.

Emanuele Filiberto: lo scoop che scompiglia tutto

Secondo Il Giornale, rilanciato poi da Dagospia, Emanuele Filiberto potrebbe non essere l’unico figlio di Vittorio Emanuele. Secondo le indiscrezioni, infatti, Vittorio Emanuele di Savoia avrebbe un figlio segreto, un secondogenito nato fuori dal matrimonio e mai riconosciuto.

Un figlio che ha sempre tenuto nascosto e che va ad intaccare l’immagine di famiglia limpida e perfetta che lui, figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II, insieme alla moglie Marina Doria, ex campionessa svizzera di sci nautico, hanno sempre voluto dare al mondo. Per loro un figlio unico, Emanuele Filiberto sposato con l’attrice francese Clotilde Courau.

Secondo Il Giornale Vittorio Emanuele avrebbe intrattenuto una relazione extra coniugale con una avvocatessa a lui vicino per questioni legali. Un rapporto diventato via via intimo che ha dato alla luce, nel 2000, un bambino quando il suo primogenito era quasi 30enne.

Chi è questo misterioso giovane? Un personaggio già conosciuto e seguitissimo sui social e dai più giovani. Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, rapper che ha aperto già concerti di personaggi famosi come Achille Lauro e Ghali. Studia legge ma è appassionato di musica rap e su Instagram vanta quasi 140mila follower.

Vittorio Emanuele non avrebbe mai riconosciuto il suo secondo figlio, lo avrebbe visto per i primi tre anni, poi rivisto quando Lorenzo ne aveva 15 decidendo di chiudere i rapporti. Emanuele Filiberto era al corrente di tutto questo? Per lui le cose potrebbero cambiare e ritrovarsi un quarto in comodo in famiglia?