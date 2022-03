Rivelato il nome di chi ha rapito il cuore della meravigliosa Marica Pellegrinelli. Dopo Eros si volta pagina. E’ lui il nuovo centro del mondo.

Voltata definitivamente pagina, dopo la conclusione della sua romantica storia con il cantautore Eros Ramazzotti, la bellissima modella di origini bergamasche, Marica Pellegrinelli, ha finalmente desiderato rivelare l’identità dell’uomo che ha avrebbe conquistato il suo cuore.

“Dopo di lui…” L’attrice trentatreenne è stata spostata con Ramazzotti per ben cinque annualità, sino alla loro separazione, avvenuta nel 2019. Ora pare sia dunque giunto il momento di andare oltre. I primi indizii sull’ inizio della sua nuova frequentazione sono stati divulgati dai diretti interessati. Grazie ad alcune ultime pubblicazioni, apparse sui social network, in questi ultimi giorni. Marica poi ha finalmente deciso di venire allo scoperto nella sua interezza, mostrando il resoconto di un’intima passeggiata per le vie della città. Per poi ufficializzare, in ultimis, la loro unione.

“Dopo di lui” Marica Pellegrinelli svela l’identità della sua nuova fiamma

Si tratta del noto deejay e produttore musicale, di origini africane e ucraino-irlandesi, William Kouam Djoko. L’artista, amante e fiero esponente dell’house contemporanea, è stato immortalato al fianco della modella durante una cittadina escursione in un parco del capoluogo lombardo.

Nulla di più romantico dunque, per la novella coppia. Stando ad alcune testimonianze Marica e William si sarebbero in realtà incontrati per la prima volta tempo fa, per poi approfondire la loro conoscenza nel corso degli ultimi mesi.

Il feeling, ora più che evidente da parte di entrambi, si sarebbero però dimostrato sin da subito, scandendo le premesse di un futuro amore reciproco. E, pertanto, a oggi la loro relazione sembra promettere il meglio per entrambi. Nonché un futuro armonioso e a colpi di entusiasmanti beat per la favolosa attrice.

Nel frattempo, anche i fan di quest’ultima, pare abbiano tenuto a dimostrarsi a favore della nascente love story. E, sebbene le loro intenzioni , sarebbero quelle di procedere con cautela, la manifesta felicità della modella sembra ormai parlare chiaro.