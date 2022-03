L’ex tronista torna sui social dopo la scomparsa: “non sono stata bene”. In pochi vi ricorderete di lei: la FOTO

È stata una delle ultime troniste di Uomini e Donne: ha partecipato, infatti, alla edizione che è andata in onda tre anni fa su Canale Cinque

Nel corso degli anni, abbiamo visto tantissimi personaggi passare per Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Il format oramai si divide in due parti: trono over e trono classico. In quello over, ci sono persone con una età più avanzata che provano a cercare l’amore. Nella seconda parte, invece, ci sono i tronisti come sempre che vengono corteggiati.

Sono in tantissimi a provare a partecipare al programma televisivo, sperando di riuscire a trovare l’amore. Alcuni ci sono riusciti, altri si sono addirittura sposati, ma in moltissimi si sono lasciati e hanno trovato altrove la loro felicità. Tra tutti questi c’è Sara Shaimi, una bellissima tronista che ha partecipato un po’ di anni fa al programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, vi ricordate di Sara? Ecco che fine ha fatto

Come dimenticarsi di lei? Bellissima, ironica, sfacciata, Sara è stata una grande protagonista del trono del 2019. Dopo un lungo percorso all’interno del programma, alla fine la sua scelta ricadde su Sonny. Per molto tempo, la loro storia ha fatto sognare i telespettatori italiani.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha continuato la carriera come influencer sui social. La maggior parte dei tronisti che partecipa al programma di Maria, riesce a riscuotere successo proprio in questo mondo, dopo aver terminato l’esperienza. Sara, infatti, è molto seguita su Instagram da persone che nel corso del tempo si sono affezionate a lei.

Proprio per questo, quando sparisce per dei periodi, finiscono per preoccuparsi per lei. Sara, infatti, negli ultimi giorni è stata un po’ assente da Instagram. Tornata, ha rivelato ai suoi followers di non essere stata molto bene, ma che ora le cose vanno meglio e proprio per questo motivo ha deciso di tornare. I suoi followers, che per lei si erano preoccupati, sono stati molto contenti di avere nuovamente sue notizie dopo questi giorni di silenzio. L’importante è che adesso vada tutto per il meglio.