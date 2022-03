Gratta e Vinci, coincidenza clamorosa porta fortuna: vittoria stratosferica

In un bar la fortuna ha bussato alla porta: 100 mila euro, la somma incassata a seguito dell’acquisto di un biglietto Gratta e Vinci, baciato dalla dea bendata.

A volte la ruota può girare a proprio favore e quando lo fa può trasformare la vita in un attimo. Se molti tentano la sorte acquistando biglietti di Gratta e Vinci, da far rimanere sempre un gioco evitando che prenda la mano sfociando in ossessioni, capita che questa mossa porti a grandi risultati.

Le storie relative a vincite di questo genere toccano nel vivo, portando a immedesimarsi nei soggetti che hanno questa fortuna. Una nuova vittoria è arrivata a far battere i cuori in questi giorni: in un bar situato in un ipermercato di Ostia, in via dell’Appagliatore, un biglietto ha regalato grandi emozioni. Si tratta del “Caffè dei Cavalieri” dove una vincita ha catalizzato l’attenzione, inondando di abbondanza un acquirente di un Gratta e Vinci.

Il titolare del locale ha rivelato come si tratti un cliente abituale: dopo essersi goduto una buona colazione, ha deciso di comprare Il miliardario, tagliando di lotteria istantanea composto da carnet da 60 biglietti. Il vincitore ha scelto il blocco 39 e il suo 39essimo biglietto. Una strana coincidenza forse voleva già presagire che era sulla strada giusta: scegliendo questo infatti ha incassato ben 100 mila euro.

Nella gioia totale non si ha avuto la prontezza di fotografare il biglietto fortunatissimo che si aggiunge a un altro scelto da un acquirente nel 2020 con cui ha portato a casa una somma incredibile. Ancora una volta la fortuna è passata per questo bar di Ostia.

Gratta e Vinci: la fortuna gira e vince 100 mila euro

39, il numero che il recente vincitore del Il Miliardario, porterà per sempre nel cuore. Grazie all’acquisto del biglietto 39, del blocco 39, e sembra proprio grazie al numero 39, ha incassato ben 100 mila euro, vedendo così la sua vita tramutare in un istante.

Oltre alla numerologia a portargli fortuna il bar in cui lo ha acquistato: nel 2020 al “Caffè dei Cavalieri” era andata in scena un’altra vincita sbalorditiva del valore di 200 mila euro.

Una vincita di cui l’autore non si era accorto, pensando di dove incassare solo 200 euro e pertanto voler concludere subito questa operazione. Poi la lieta scoperta che alla somma doveva aggiungere altri tre zeri.