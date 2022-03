“Il Paradiso delle Signore”, il mistero di Roma: la rivelazione in atelier

Il Paradiso delle Signore si sta preparando ad altri nuovi colpi di scena: infatti, direttamente da Roma, tornerà un personaggio molto discusso di questa fiction

Anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la fiction che va in onda ogni giorno alle 15:55 su Rai Uno. Stefania cercherà di capire se i sospetti che hanno cominciato a nutrire corrispondono alla realtà. La ragazza si ritroverà ad osservare attentamente le mosse sia di Veronica, che di Ezio e a gran sorpresa, anche Gloria.

La ragazza ha scoperto da poco che suo padre e la Moreau hanno un rapporto molto discutibile e per questo motivo ha intenzione di indagare a fondo e scoprire di cosa si tratta. Per questo, vedendoli ancora una volta uno accanto all’altro, decide di nascondersi per spiarli e capirne di più. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo oppure dovrà lasciare perdere?

Il Paradiso delle Signore, Maria torna da Roma con tante novità

Nel frattempo, Maria torna finalmente da Roma e finge che il suo incontro con Rocco sia andato molto bene. Mostrerà, alle persone con cui parlerà, tantissimo entusiasmo per questa improvvisa rappacificazione. Solo chi la conosce potrà capire che non è così sincera come vuole far credere.

Nel frattempo, Vittorio non ha intenzione di lasciarsi intimidire dalla presenza di Dante, che arrivato ha cercato subito di conquistare la fiducia di tutti. Vittorio vuole fargli vedere chi è che comanda. Romagnoli, intanto, è felice di quello che sta facendo e si godrà insieme a sua cugina la vittoria.

Non è finita qui. Stefania ha avuto la conferma che Ezio stia frequentando una nuova donna: di chi si tratta? Be’, di Gloria, la sua capo commessa. La ragazza vuole capire a che punto è arrivata la loro relazione.

Tornando a Maria, cos’è successo a Roma? Sappiamo che è partita per la Capitale per affrontare faccia a faccia Rocco. Le sue amiche l’hanno aspettata in ansia, sperando in un esito positivo. La verità è che Maria nasconde qualcosa. Cosa è successo a Roma? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.