Riparte una nuova stagione del programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione. Intorno al programma si è già scatenata la bufera: quest’anno nel cast sarà presente il figlio illegittimo di un famoso personaggio del mondo dello spettacolo

Dal 15 marzo andrà in onda su Italia1, il famosissimo programma La Pupa e il Secchione, giunto ormai alla sua 5 edizione. A condurlo sarà la padrona di casa della Mediaset, Barbara D’Urso.

Riparte uno dei programmi più seguiti e più amati dal grande pubblico di Italia1. Ricomincia una nuova stagione de La Pupa e il Secchione. Il programma è ormai arrivato alla sua quinta edizione, ma il suo successo non accenna a calare, anzi continua sempre ad essere uno dei programmi più seguiti.

Riparte la Pupa e il Secchione. Quest’anno una novità del tutto inaspettata

Dal 15 marzo potremo quindi assistere alle nuove puntate del programma. A condurlo sarà Barbara D’Urso che ha già anticipato grandi novità per questa edizione. La Durso è stata ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, per la promozione del programma, ma non solo. La conduttrice ha infatti parlato molto di lei e della sua carriera, spiegando una volta per tutte, al pubblico curioso, come sono nati tantissimi dei suoi tormentoni più famosi. In seguito si è soffermata sulla nuova edizione del programma che presenterà e che andrà in onda nei prossimi giorni. Parlando di ciò non ha potuto fare a meno di rivelare un particolare shock che ha lasciato tutti senza parole. Nel cast de La Pupa e il Secchione, sarà presente anche il figlio non riconosciuto di un famosissimo vip. Non è ancora stato fatto alcun nome a riguardo e la curiosità di tutti è già alle stelle. Chi sarà il figlio illegittimo e di quale personaggio famoso? Lo scopriremo a partire dal 15 marzo su Italia1.

Barbara D’Urso ha anche parlato degli ospiti che saranno presenti in studio con lei in qualità di opinionisti e giudici. Ci saranno Antonella Elisa, Federico Fashion Style e Solei Sorge. Su quest’ultima ci sono ancora dei dubbi in quanto, essendo lei al momento dentro la casa del GF Vip, sarebbe ancora all’oscuro di questa proposta e c’è quindi il dubbio che possa rifiutare l’offerta.