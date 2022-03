Miriam Leone regina indiscussa di bellezza ed eleganza. Così unica da non sembrare vera. Per lei bagno di like e complimenti

Un nuovo progetto arriva per Miriam Leone pronto per debuttare sul grande schermo. Dal 17 marzo, infatti, la celebre ed amatissima attrice sarà al cinema con “Corro da te” che la vede per la prima volta al fianco di Pierfrancesco Favino. Il film è il remake della commedia francese “Tutti in piedi”. Diretto da Riccardo Milani, ci regala anche l’ultima interpretazione di Piera Degli Esposti scomparsa nello scorso agosto.

Ieri sera l’ex Miss Italia è stata ospite, con il suo collega, a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio e come sempre ha mostrato tutta la sua bellezza, la sua classe e la sua eleganza con il suo nuovo biondo albicocca con il quale ha rivoluzionato completamente il suo look. Dopo il ruolo di Eva Kant ha detto addio al suo mogano e si è “convertita” al biondo lanciando la tendenza per la primavera 2022.

Miriam Leone come Alice nel paese delle meraviglie: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Una sorta di Alice nel paese delle meraviglie dei nostri giorni. Così potremo definire Miriam Leone nel suo nuovo look ma anche nella proposta portata ieri sera da Fazio. A metà strada tra una dea ed una donna così bella quasi da non sembrar vera, l’ex Miss Italia ha incatato tutti sulla Rai.

Qualche scatto è arrivato anche sui social con un bagno di like assoluto su Instagram. “❤️del sentirsi grati e fortunati 🙏🏻” ha scritto l’attrice a corredo dei due scatti regalata ai suoi tantissimi fan.

Prima nel dietro le quinte e poi in studio, Miriam sfoggia un abito di seta azzurro. Maniche lunghe a palloncino, morbido e svolazzante verso il basso, delicato e dolce lungo il corpo. Lo accarezza e lo avvolge in una maniera così delicata che sembra un vero abbraccio.

Questo il look che l’artista ha scelto per parlare del nuovo film che la vede protagonista tra momenti di riflessione e altri di spensieratezza.

I fan sono completamente rapiti da lei, non riescono a levarle gli occhi di dosso e le tributano emoticon di ogni tipo e complimenti che la descrivono come una fata, regina di bellezza ed eleganza. Per uno dei suoi 1,5 milioni di follower lei è la la “Dea Italiana” simbolo di perfezione pura.