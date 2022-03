Sangiovanni cura un progetto al di fuori del canto, tutte le fan pazze di gioia

Il successo di Sangiovanni non si placa nel tempo, da Amici alla sua storia d’amore con Giulia alla partecipazione al Festival di Sanremo, per Sangio è un momento d’oro.

Non è mai passata in osservata la scelta dettagliata da parte di Sangiovanni dei look per esibirsi prima sul palco di Amici durante i pomeridiani ed il serale e poi nelle varie trasmissioni televisive.

Milioni sono le fan di Sangio che dal giorno zero hanno acclamato il cantante durante le sue esibizioni ed anche se ad aggiudicarsi la vittoria di Amici è stata Giulia, la sua dolce metà, per lui il grande successo ha bussato alla porta in modo diretto e plateale. Capelli lunghi ed occhi chiari, fanno di Sangiovanni una bellezza particolare e a rendere ancora più alternativo il suo modo di essere, ci pensano le scelte dei look fatte per le varie esibizioni. Uno stile genderless, ovvero quello utilizzato dal cantante, un modo di vestire che prova in tutti gli aspetti a sfatare il mito della formalità nei look scelti, esprimendo se stessi anche nel proprio abbigliamento, Sangio infatti spesso indossa il colore Fucisa perché rappresenta a pieno il suo gusto.

Sangiovanni, il cantante dai look stravaganti prende parte ad un progetto che incita a guardare oltre

É stato lui stesso a dare la notizia sui social, condividendo una foto in cui indossa un paio di occhiali. “Per guardare oltre“ ha scritto sotto, informando tutti i fan che da fine marzo arriverà la nuova collezione firmata “Sting Eyewear”.

La collezione di occhiali è stata curata proprio da Sangiovanni che ha preso parte ad un nuovo progetto al di fuori della musica. Tantissimi modelli di occhiali diversi che si possono già intravedere in un video nel quale il cantante ne prova di diversi. “Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto“, ha scritto sul suo Instagram e le fan sono impazzite sotto i commenti dimostrando che amano il cantante in tutto quello che fa, una passione che va oltre la musica, un artista che si fa apprezzare in tutte le sue sfumature anche se appena 19enne.