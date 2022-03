L’influencer Valentina Vignali, pubblica uno scatto che suscita scalpore in moltissimi dei suoi sostenitori. Scopriamo insieme di cosa si tratta

La cestita italiana Valentina Vignali, ha un profilo Instagram seguito da 2,5 MLN di followers. Nelle ultime ore, una foto postata dall’influencer, cattura l’attenzione di moltissimi dei suoi seguaci

Un account Instagram con ben 3300 contenuti postati, quello della giovane influencer Valentina Vignali. L’ultimo scatto dell’affascinante celebrity, ha ricevuto moltissimi like e commenti, tutti i dettagli in questo articolo.

Valentina Vignali, un outfit da urlo

La bella Valentina, si è sempre distinta per il suo stile pazzesco. Molte, le foto che ritraggono l’influencer con degli outfit davvero incredibili. Tuttavia, nelle ultime ore, spunta una foto che lascerebbe i suoi fan ancor più esterrefatti e stupiti. Lo scatto in questione, ritrarrebbe la cestita Vignali, con un vestito leopardato, del famoso brand d’abbigliamento “Gaelle Paris”. Nella didascalia del post, Valentina scrive “Troublemaker”. Lo scatto bollente fatto alla celebrity, colpisce immediatamente moltissimi dei suoi fan, i quali non resistono e decidono di lasciare alcuni commenti sotto il post, volti a mostrare la grande ammirazione che provano nei suoi confronti.

“Sei stupenda Valentina”; “Capolavoro della natura”; “Incantevole”; “Sei immensa”. La foto in questione, è stata scattata in un prestigioso Hotel di Roma, “Grand Hotel Fleming”. Un progetto molto importante per la Vignali; il noto marchio Gaelle Paris, è davvero molto amato da moltissime teenagers e non solo. Visitando il profilo social del brand, tra i 284MILA followers, emergono volti di famosi personaggi dello spettacolo come Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Federica Nargi e tanti altri…

Insomma, la bellissima Vignali, non smette di collaborare con importanti marchi, i quali permettono lei di ottenere un maggior successo e moltissima visibilità. Le collaborazioni fatte dall’influencer sono state molteplici e tutt’ora continuano ad esserci. Tra i tanti marchi prestigiosi taggati sul profilo social di Valentina, appare “Missoni”; “Jimmy Choo”, “Bottega Veneta” e molti altri… Una fashion blogger davvero attenta al suo vestiario, Valentina Vignali non perde un colpo per mostrare la sua immensa originalità, un’originalità che dopo diversi anni la porta ancora ad essere molto seguita ed ambita da tantissimi.