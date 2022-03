Alberto Matano potrebbe a breve prendere il posto di conduttore ad Amadeus nella prossima edizione del famosissimo programma. Si è scatenata subito la bufera. Ma è davvero così? Scopriamolo subito

Amadeus è diventato sempre più, negli ultimi anni, uno dei conduttori di punta della Rai. L’abbiamo visto davvero molto spesso in televisione ultimamente. Dal programma I Soliti Ignoti – Il Ritorno, alle tre conduzioni consecutive del Festival di Sanremo, fino ad arrivare al programma Affari Tuoi – Formato Famiglia, in onda il sabato sera. Amadeus è davvero inarrestabile ormai, ma adesso pare esserci qualcuno che potrebbe in qualche modo offuscarlo.

Di chi si tratta? Del giornalista e conduttore Alberto Matano. Di origini calabresi, il giornalista sta pian piano diventando uno dei volti noti di casa Rai. Conduttore del noto programma La Vita in Diretta, di recente l’abbiamo potuto vedere anche impegnato nei panni di giudice all’interno della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Alberto Matano potrebbe prendere il posto di Amadeus

Il giovane e talentuoso Matano si sta facendo sempre più conoscere e notare per la sua bravura, la sua capacità di coinvolgere il pubblico e soprattutto la sua versatilità. L’abbiamo visto sempre più spesso in vesti totalmente diverse e in ogni ruolo riesce a riscuotere grande successo. Nelle ultime ore sono giunte alcune indiscrezioni proprio riguardo Matano. Pare che il conduttore potrebbe a breve prendere il posto del padrone di casa Amadeus proprio all’interno di uno dei programmi che, grazie alla sua conduzione, ha riscosso negli ultimi anni un successo davvero enorme.

Di cosa stiamo parlando? Il mistero è subito svelato, si tratta di Sanremo. Sarebbe proprio questo il programma dove l’anno prossimo potremmo vedere Alberto Matano in vesti di conduttore e direttore artistico. Si vociferava già per l’edizione 2022 di una possibile sostituzione di Amadeus con Matano, ma poi la cosa non è mai andata in porto. Cosa succederà l’anno prossimo? Per il momento non vi è ancora nulla di ufficiale, ma il pubblico è già in delirio e si divide tra chi non vuole rinunciare alla simpatia del grande Amadeus, e chi invece vedrebbe bene un volto nuovo alla conduzione della kermesse.