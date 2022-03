Sanremo 2023, tutto quello che sappiamo sulla coppia formata da Amadeus e Fiorello: potrebbe saltare tutto, lo showman avverte il pubblico

La vera rivelazione delle ultime edizioni del Festival di Sanremo sono proprio loro: la coppia di conduttori formata da Amadeus e Fiorello. Amici da oltre trent’anni, i due hanno trasferito il loro rapporto umano sul palcoscenico più importante d’Italia, facendolo diventare un sodalizio professionale che non ha eguali nella storia della kermesse canora.

Durante l’edizione da poco andata in onda, tuttavia, lo showman ha deciso di non prendere parte alla macchina sanremese, fatta eccezione per la prima puntata. Una decisione che ha enormemente deluso il pubblico, che si aspettava di veder ricomparire Fiorello da un momento all’altro.

Considerate queste premesse, anche la prossima edizione del Festival potrebbe essere a rischio. I telespettatori, che vorrebbero vedere Amadeus affiancato dall’amico Fiorello, potrebbero ricevere un’ulteriore batosta: quel che è trapelato non lascia ben sperare.

Amadeus e Fiorello, il Festival 2023 rischia di saltare? Purtroppo c’è questa possibilità

Purtroppo le informazioni che sono trapelate in merito alla 73esima edizione del Festival di Sanremo non lasciano ben sperare. Coloro che desideravano rivedere il formidabile duo composto da Amadeus e Fiorello, infatti, potrebbero rimanere fortemente delusi. A quanto pare, lo showman più amato dagli italiani non avrebbe alcuna intenzione di tornare sul palco dell’Ariston.

Lo ha rivelato lo stesso Fiorello nel corso di una recente puntata di “Che tempo che fa”. In studio, proprio mentre Fabio Fazio intervistava Amadeus, è infatti arrivata la chiamata del comico siciliano, che non ha mancato di prendere in giro l’amico.

“Farà Sanremo 2023 e anche 2024, ha già deciso tutto“, ha rivelato Fiorello, mettendo il pubblico di Rai 1 al corrente dei piani del conduttore. Fabio Fazio, a quel punto, non poteva non domandare allo showman se la sua presenza fosse o meno confermata. “Certo che ci sarò” – ha ironizzato il migliore amico di Amadeus, aggiungendo – “Magari vengo pure due mesi prima!“.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal comico, i fan non hanno potuto trarre nulla di buono. A quanto sembra, l’accoppiata Amadeus-Fiorello potrebbe saltare anche per il 2023. Una scelta che il pubblico di Rai 1, sicuramente, non mancherà di criticare.