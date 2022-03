Un emozionante annuncio travolge i fan della coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. Le intenzioni del ballerino diventano sempre più serie.

Sembra arrivato il momento per l’amata coppia di dare una svolta significativa alla loro vita insieme. Il celebre ballerino di origini tedesche, Andreas Muller, ha indubbiamente conquistato, sin dai suoi esordi al talent show di “Amici”, il pubblico della penisola. E, al contempo, il cuore della coreografa e nota insegnante di danza, ad ora impegnata sul quinto canale Mediaset, Veronica Peparini.

I due, conosciuiesi durante l’inaugurale presenza del ballerino alla trasmissione, hanno sin da subito dimostrato ai telespettatori un feeling reciproco. Tramutatosi, col passare della prima annualità, in una coinvolgente relazione romantica a pieno titolo. “Ormai è una relazione a tre“, aveva scherzato l’ex allievo di Maria De Filippi in un recente post su Instagram, soltanto alcune settimane fa.

Andreas Muller fa sul serio con la Peparini? Il momento che tutti attendevano è ormai arrivato

L’immagine di coppia, presto divenuta simbolo della loro condivisa devozione al lavoro, ritraeva Andreas e Veronica riflessi allo specchio, intenti a promuovere una new entry in casa Dyson. Quest’oggi invece, grazie a un emozionante annuncio, e per la gioia dei loro fan, per i carismatici esponenti del duo potrebbe esserci molto di più.

L’intraprendente venticinquenne e la cinquantunenne romana di fama internazionale hanno dimostrato più volte di non dar peso alla loro sostanziale, ma da molti punti di vista per nulla evidente, differenza d’età. Eppure, un dettaglio sulla questione e proprio in questi ultimi giorni, ha attirato presto l’occhio attento dei telespettatori. La coppia è stata ospite del quotato salottino pomeridiano condotto da Silvia Toffanin.

Durante l’intervista a “Verissimo” la coreografa e il ballerino avrebbero confessato di aver ben chiari i loro progetti futuri. Se Veronica ha affermato di aver tutte le carte in tavola per favorire al meglio il progetto di una famiglia con il suo Andreas, lo stesso ballerino non ha dimostrato in alcun modo di trovarsi in disaccordo con la sua entusiasta partner.

La coreografa ha concluso, infatti, la sua romantica riflessione ponendo l’accento sul suo attuale desiderio di restare in attesa di una futura proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato. Le nozze tra i due potrebbero, dunque, essere molto presto essere confermate.