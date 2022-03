Arisa: ancora una volta molto audace sui social. Le immagini parlano chiaro: con lui è tutta un’altra storia. Ecco perché

Basta dire il suo nome per aver presente il cambiamento e l’evoluzione artistica e personale che ha affrontato in questi anni di carriera sotto i riflettori. Dalla ragazzina timida con gli occhialoni, i capelli neri a caschetto e gli abiti importanti, ad una donna piena di eros, che non si vergogna più del suo corpo, anzi lo mostra come segno di accettazione e consapevolezza, senza aver paura delle critiche.

Tutto questo si racchiude in Arisa, la cantante che negli ultimi tempi si è dedicata molto anche alla televisione. Prima con “Amici” nei panni di maestra di canto e poi allieva, affianco al maestro Vito Coppola, a “Ballando con le stelle”.

In queste settimane è tornata in vesti più decisive nella giuria de “Il Cantante Mascherato”. I suoi look non sono mai scontati ma piuttosto audaci e di certo in tv come sui social Arisa non passa inosservata. Su Instagram ieri ha dato il meglio di sé.

Arisa, tra le lenzuola con lui: il messaggio

