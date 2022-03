Beatrice Borromeo e Charlene di Monaco: non solo due teste coronate. Quello che le accomuna è altro: dettaglio molto curioso

Beatrice Borromeo, Charlene di Monaco e ancora, Kitty Spencer, nipote di Lady D, Mathilde del Belgio, Maxima d’Olanda fino Maria Olympia di Grecia. Sono alcune delle magnifiche principesse europee. Teste coronate che in fatto di stili e di look, per i grandi eventi pubblici, non passano di certo inosservate.

Tra di loro di certo Beatrice Borromeo e Charlene di Monaco sono le più seguite. Negli ultimi tempi, poi, i riflettori sono tutti puntati sulla moglie di Alberto di Monaco lontana da Palazzo per problemi di salute. Non la si vede in pubblico da novembre e la curiosità cresce.

Beatrice Borromeo, invece, continua a detenere lo scettro di royal più chic del Vecchio Continente. Solo a febbraio per le sfilate dell’alta moda a Parigi ha attirato su di sé tutti i flash dei fotografi. Ma oltre ad essere reali cosa hanno in comune le due? C’è un dettaglio che è davvero molto curioso.

Beatrice Borromeo e Charlene di Monaco: ecco cosa le accomuna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Principesse come nelle favole e non solo. Beatrice Borromeo e Charlene di Monaco sono due donne che per motivi diversi sono state prese come dei veri esempi. Non solo perché hanno sposato degli uomini dal sangue blu ma perché con i loro modi di fare si sono mostrate anticonformiste.

Ma non è questo solo quello che le accomuna. È la loro capigliatura bionda. Un biondo che le contraddistingue in tutta Europa e che potremmo chiamare royal blonde. A parte Kate Middleton che di ispirazione ne dà in fatto di capelli e non solo, Beatrice e Charlene sono delle vere fuoriclasse del biondo.

La prima con la sua lunga chioma fatta di semplicità e classe, si mostra come il simbolo della naturalezza. Scioti o racconti in acconciature molto particolari, la Borromeo porta i suoi capelli biondi con estrema eleganza.

Di tutt’altro stile, invece, Charlene, che di rivoluzione in fatto di look ne ha portato molto. È diventata la reale più famosa per aver osato, scegliendo i capelli decisamente corti con bob speciali fino al taglio molto rock con metà testa rasata.