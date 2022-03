“Beautiful, l’album dei ricordi: Jacky precipita dal balcone – VIDEO

Vi ricordate quella volta in cui Stephanie spinse Jackie Marone giù dal ballatoio di casa Forrester? Era il 2006

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo insieme quella volta in cui Stephanie spinse accidentalmente Jackie giù dal ballatoio di casa Forrester. Come spesso succede a Beautiful, la madre di Nick se la vav

I tempi d’oro di Beautiful, il (quasi) omicidio di Jackie Marone

Era il 2006 quando, nel mezzo di una furiosa litigata, Stephanie fece accidentalmente cadere Jackie Marone dalla scalinata di casa Forrester.

In quel periodo le due donne erano in competizione per garantire ognuna al proprio figlio un lieto fine con Brooke. Jackie andò a trovare Stephanie per intimarle di farsi da parte e la trovò intenta a giocare con i figli di Brooke. Stephanie chiese allora a Donna di portarli via e, non appena la Logan se ne fu andata, tra le due si scatenò una lite furiosa.

Ad un certo punto Stephanie salì le scale per chiudere la questione ed andare a mettersi in pigiama, ma Jackie la seguì. Fu questione di un attimo: mentre Jackie ancora sbraitava, la matriarca di casa Forrester si voltò per fronteggiarla e nel farlo la spinse involontariamente nel vuoto con una spallata.

Fortunatamente la situazione si risolse in fretta e Jackie se la cavò solo con qualche graffio, ma la rabbia di suo figlio nei confronti della Forrester crebbe a dismisura dopo lo spiacevole incidente!

Nel video qua sopra potete rivedere la reazione di Nick quando scoprì che Stephanie aveva quasi ucciso sua madre.