Charlene di Monaco e il suo grande amico: rapporto speciale, retroscena clamoroso

I colpi di scena su Charlene di Monaco sono ormai costanti, catalizzando l’attenzione mediatica ogni giorno. Spunta un retroscena inaspettato sulla sua vita affettiva.

Dalle problematiche di salute, ai problemi coniugali. Charlene di Monaco da mesi sta vivendo uno dei capitoli più bui della sua esistenza: dopo aver trascorso molto tempo in Africa, suo continente d’origine è tornata al Principato dove è rimasta solo una settimana. Da novembre è ricoverata in una clinica in Svizzera specializzata nelle dipendenze.

Da allora è stato un proliferare di fughe di notizie in merito alla sua condizione. Da ipotesi sua una possibile infezione a seguito di un intervento chirurgico, alla Sindrome di Rebecca, gelosia retroattiva patologica, le sue condizioni hanno riempito intere pagine di gossip.

A tutto questo si sono aggiunte supposizioni su come i suoi rapporti con Alberto siano ai ferri corti, tra tradimenti e incomprensioni, anche se il marito l’è stato molto vicino da quando è ricoverata.

Oltre a figlio di Grace Kelly e Ranieri, sarebbe molto complicato il suo rapporto con altri membri del Principato: in particolare avrebbe astio con Carolina di Monaco che ora sta facendo le veci dei suoi gemellini.

In tutte queste difficoltà una figura di riferimento su cui può contare non è mai mancata: si tratta di Misuzulu KaZawelithini, Re degli Zulu.

Charlene di Monaco: quell’amico a cui è legata nel profondo

Uno degli amici più cari di Charlene, Misuzulu è salito sul trono dopo mesi di difficoltà. Il 47enne è legato da una profonda amicizia con la Principessa in particolare dallo scorso anno, quando si era spostata in Sudafrica in occasione del funerale del padre dell’amico, il re dell’epoca. Da allora la vita dell’ex nuotatrice si è trasformata portandola alle pesanti difficoltà.

Il trono è così passato a lui anche se non sono mancati i dissapori interni alla famiglia portando la sua incoronazione in sospeso. Ora la situazione sembra essersi sbloccata facendo gioire anche la moglie di Alberto: il nuovo Re rappresenta per lei un pilastro.

In questo momento di criticità come non mai ha bisogno di sentirsi al sicuro e poter contare su persone fidate.