Il famoso pugno di Conor McGregor a Francesco Facchinetti, aveva fatto il giro del mondo. Ma cosa è successo dopo? Vediamo insieme come è proseguita la vicenda tra i due

Il pugile Conor McGregor è famoso in tutto il mondo non solo per le sue numerosissime vittorie, ma soprattutto per i suoi metodi di combattimento ed il suo stile poco ortodosso. Spesso questo suo aspetto ed il suo carattere sopra le righe, gli hanno causato non pochi problemi.

Tutti ricorderanno la brutta faccenda che qualche mese fa aveva coinvolto il pugile insieme all’ex cantante Francesco Facchinetti. Il pugno tirato da McGregor all’ex dj Francesco, aveva fatto il giro del mondo, approdando sulle pagine di tutti i giornali. Si era scatenata una vera e propria bufera e tutti erano curiosi di sapere come fosse andata davvero la vicenda.

Conor McGregor e Francesco Facchinetti, cosa è successo davvero tra i due?

A raccontare inizialmente dell’increscioso episodio era stata proprio la moglie di Facchinetti, Wilma Faissol. La donna ha raccontato di come il marito ed il fighter, in quei giorni in Italia per battezzare il figlio, avessero programmato l’incontro ad una festa per potersi conoscere personalmente. La serata sembrava procedere tranquillamente quando, durante la conversazione, McGregor si è schiantato contro il cantante aggredendolo con un pugno in pieno volto. “Dal nulla ha tirato un pugno in faccia a Francesco. Dal nulla” ha detto la Faissol. Da lì in poi in poi la situazione è degenerata; Facchinetti ha attaccato pubblicamente il pugile, accusandolo di essere una persona pericolosa con seri problemi. Insomma, quella che doveva essere una serata tranquilla e piacevole, si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Ma adesso, a distanza di 5 mesi, come si è evoluta la vicenda? Francesco ha deciso di procedere per vie legali, denunciando l’accaduto alla polizia. Il mese scorso ha dichiarato di essere ancora in attesa della nomina di un pm e ha aggiunto che non è mai arrivato alcun video di quella sera. Da parte di Conor invece, non è mai giunta alcuna replica. Il caso sembrerebbe essere quindi passato in sordina, ancora in attesa di giustizia.