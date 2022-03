Chi è l’ex fidanzata di Barù? Si tratta di una donna molto conosciuta. I dettagli clamorosi

Barù, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto una relazione con una celebrity molto conosciuta nel mondo della televisione

Gherardo Gaetani, meglio noto come Barù, è uno dei concorrenti più bizzarri del Gf Vip. Il suo carattere particolare, e le sue strane abitudini hanno da subito colpito tutti i telespettatori del famoso programma televisivo.

Attualmente, il Vippone Barù pare abbia fatto colpo su una coinquilina della casa. Si tratta della concorrente Jessica Selassie, una delle tre principesse Etiopi, discendenti della dinastia Selassie. La Vip, ha 25 anni ed insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, fa parte dei concorrenti del Gf Vip di quest’anno. Tuttavia, Barù non sembrerebbe essere molto interessato alla ragazza, chi avrà conquistato realmente il Vippone? Scopriamolo insieme

Chi è l’ex fidanzata di Barù?

Barù, è uno dei concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip. L’attuale gieffino è stato fidanzato con una conduttrice televisiva molto famosa, si tratta di Victoria Cabello. La star in questione, è stata per molti anni tra le conduttrici più apprezzate e ricercate della televisione italiana. Victoria e Barù sono stati insieme fino al 2015, dopodiché entrambi non hanno intrapreso altre relazioni importanti, è emerso solamente che Barù ha frequentato per un periodo la modella Maria Carla Boscono.

Nonostante il grande successo di Victoria Cabello, ultimamente pare sia sparita dal mondo della televisione, la conduttrice attualmente non sta molto bene. Le trasmissioni che le hanno portato un enorme successo, sono state principalmente “Le Iene” e “Quelli che il calcio”. Tuttavia, negli ultimi anni Victoria Cabello, pare abbia avuto una malattia che non le ha premesso di proseguire la sua carriera da conduttrice televisiva.

Si tratta della malattia di Lyme, un male di origine batterica, trasmesso dalle zecche che e manifesta con rash cutaneo eritematoso migrante, che può essere seguito dopo settimane o mesi da alterazioni neurologiche, cardiache o articolari. Tra i sintomi anche mal di testa e dolori articolari. I luoghi nei quali è più facile contrarla sono le zone boschive. Insomma, una patologia che ha tenuto la talentosa Victoria, lontana dai riflettori. Ad oggi non si hanno molte notizie della conduttrice, pare non abbia voluto parlare molto della sua malattia.