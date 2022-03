La risposta di Belen Rodriguez dopo aver assistito alla sua imitazione, durante la messa in onda di “LOL 2”, non è riuscita a passare inosservata.

Le sei puntate della nuova stagione di “LOL – Chi ride è fuori” hanno decisamente conquistato il pubblico italiano. Numerose le maschere chieste in prestito, dai suoi esilaranti protagonisti, al mondo dello spettacolo per poi essere utilizzate in grande stile. Fra queste di certo, una delle più apprezzate e per tal ragione divenute immediatamente virale in rete, è stata quella della conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez.

La maschera di Belen è infatti, da tempo immemore, uno dei rinomati cavalli di battaglia dell’attrice, comica e conduttrice Virginia Raffaele. Considerata a oggi, dopo il suo stoico e meritato arrivo in finale duellando con il vincitore Maccio Capatonda, come la “Regina indiscussa” della seconda stagione. Ma, le molteplici constatazioni a tal proposito, non sarebbero finite qui.

“LOL 2”, la fulminante reazione di Belen Rodriguez alla sua “pelosa” imitazione

L’entrata in scena di Belen, alias Virginia, è stata memorabile per gli spettatori del format. A tal punto da attirare l’attenzione della diretta interessata, scatenando a poche ore dall’esordio delle puntata conclusive, un’inattesa reazione da parte della soubrette.

Tra i giochi ironici sul talento di Belen nel make-up, esibiti con maestria in una complice confessione mozzafiato al fianco di Corrado Guzzanti, l’esordio di Belen in chiave comica e reduce dal mancato appuntamento con la ceretta è stato il momento clou su cui la bellissima showgirl ha voluto soffermarsi.

Belen ha infatti risposto con calorosa enfasi, in riferimento alla “pelosa” imitazione di Virginia. Esponendo il suo parere attraverso un video su Instagram pubblicato in una delle sue storie più recenti. Alla comparsa dei fittizi peli sul piccolo schermo, Belen ha poi scherzato riferendosi al contempo alla sua attuale “poco perfetta” mise en place. “Questi sono gli effetti collaterali di ‘LOL’“, ha dunque affermato la conduttrice de “Le Iene” ammiccando con un pizzico di malizia allo specchio.

“Credo che per ridere e far ridere occorra un’intelligenza sublime e una certa serietà“, ha poi aggiunto sul finale concludendo anche questo brillante capitolo dell’avanspettacolo italiano, in queste ultime ore, una fan dell’insuperabile artista romana.