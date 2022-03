“Oh my God”, Damiano dei Maneskin si toglie la maglietta davanti a Victoria. Web in delirio FOTO

Il gruppo romano è inarrestabile: scala le vette delle classifiche musicali e gira il mondo. Le ultime foto fanno il giro del web.

I Maneskin sono diventati la vera punta di diamante della musica italiana. Hanno raggiunto le vette delle classifiche musicali internazionali, dopo aver trionfato all’Eurovision Song Contest che li ha consacrati sulla scena musicale europea.

Ma a quanto pare al gruppo romano questo non basta e ora vogliono conquistare il mondo.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno viaggiato oltreoceano e in questi giorni si trovano a Los Angeles dove stanno lavorando ad un nuovo disco che tutti i loro fans attendono con ansia.

Le giovani rockstar tra un impegno lavorativo in sala d’incisione e l’altro, si ritagliano un po’ di tempo libero. Ma cosa fanno i Maneskin quando non si esibiscono? Ve lo raccontiamo noi.

Le foto dei Maneskin fanno il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Il gruppo musicale ispirato al nome danese ”chiaro di luna” è un concentrato di personalità e talento e i quattro ragazzi sono ormai sulla bocca di tutti.

Con il loro essere eccentrici e quella spiccata stravaganza hanno mandato in visibilio il web con una serie di scatti che ha tenuto incollati gli occhi dei fans su di loro.

Nella didascalia del post i ragazzi scrivono: “Tempo libero – sempre soleggiato a Los Angeles”.

E pubblicano alcune foto in cui si mostrano divertiti per le strade della metropoli americana e mangiano cibo tipico della città californiana.

In primo piano spicca il petto nudo di Damiano David che lo sfoggia senza maglietta e il fascino di Victoria con un paio di occhiali da sole, un fazzoletto rosso al coLlo, una giacca viola e una t-shirt bianca. Sdraiato su una gabbia Thomas mentre in piedi davanti ad essa Ethan, a braccia conserte con indosso solamente una canotta bianca.

I fans sono in visibilio e così i 5,9 milioni di followers del gruppo romano li inondano letteralmente di like e commenti di apprezzamento per la rock band più in voga del momento. Delirio assoluto per loro!