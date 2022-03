Manuel Bortuzzo e la rivelazione inaspettata: “Mio padre Franco contrario al mio amore per Lulù”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno fatto sognare i telespettatori con la loro storia d’amore ma la coppia non ha trovato sin da subito l’approvazione di tutti…

Lulù Selassiè è una delle finaliste del ”Grande Fratello Vip” mentre Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei vincitori morali di questa edizione del reality e ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute.

Nonostante la distanza tra Manuel e Lulù si faccia sentire, entrambi non smettono di professare tutto il loro amore dentro e fuori la casa di Cinecittà.

Il nuotatore proprio qualche giorno fa ha voluto fare una sorpresa alla sua fidanzata gridando tutto il suo amore per lei oltre le mura della casa più spiata d’Italia.

Eppure la loro relazione è stata scandita da alti e bassi, quasi come una montagna russa. Lulù ha sempre cercato di rubare il cuore del suo ”Manu” ma il giovane inizialmente appariva insofferente alle sue attenzioni tanto da averla nominata in più di una occasione affermando addirittura di non voler avere nulla a che fare con i suoi atteggiamenti.

Tuttavia, ad un tratto il loro amore è finalmente sbocciato e oggi Bortuzzo sembra essere più innamorato che mai.

Cosa pensa realmente Franco Bortuzzo di Lulù Selassiè

L’amico di Aldo Montano ha deciso di tatuarsi il numero 22 che rappresenta il giorno del loro primo bacio, il 22 settembre, proprio come il titolo della canzone di Ultimo, cantante preferito di Manuel.

Ad ogni modo, la famiglia Bortuzzo è apparsa sin da subito contraria a questa storia d’amore. A manifestarlo fu, prima di tutti, sua madre che con una lettera mise in guarda Manuel. Poi sono arrivate anche le dichiarazioni da parte di papà Franco.

E’ stato proprio Manuel a svelare cosa pensa realmente il signor Bortuzzo a proposito della principessa etiope.

Nel corso di un’intervista a ”Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato: ‘‘All’inizio papà non era favorevole ma perché doveva vedermi. Ora che sa che sto bene è felicissimo, non vede l’ora di conoscerla. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto”.

Dunque stando a quanto emerge da queste parole è chiaro che la contrarietà della sua famiglia nei confronti di Lulù è stata superata per il bene dello stesso Manuel.