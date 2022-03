Si è conclusa un’altra edizione di MasterChef. La vincitrice del programma quest’anno è stata la bravissima aspirante cuoca, Tracy. Vediamo come è cambiata la sua vita dopo la vittoria

E’ terminata da pochissimo l’11esima edizione di uno dei programmi di cucina più seguiti e più amati dal pubblico, MasterChef. Il programma condotto da grandi cuochi quali Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, si pone ogni anno l’obiettivo di scoprire un nuovo talento culinario.

Il programma è uno dei più seguiti tra le trasmissioni a tema culinario e anno dopo anno riscuote sempre più successo, cosa che gli ha permesso di arrivare fino all’edizione numero 11. La vincitrice di quest’ann, che con il suo talento e la sua passione per la cucina ha conquistato completamente i giudici, guadagnandosi meritatamente la finale.

Tracy è la vincitrice dell’11esima edizione di MasterChef

Tracy è riuscita ad accaparrarsi la vittoria del famoso programma e ad alzare la coppa, realizzando così uno dei suoi sogni. La bravissima aspirante cuoca oltre ai giudici, ha conquistato anche il cuore del pubblico. All’interno del programma abbiamo avuto modo di conoscerla bene e di conoscere la sua storia travagliata. Tracy ha infatti colto l’occasione per raccontarsi a cuore aperto, parlando di tutto quello che ha vissuto in passato, dal difficile arrivo in Italia al lieto fine, cioè l’incontro con il compagno Samuele a cui è legata ormai da ben 11 anni.

Reduce dal successo ottenuto grazie alla vittoria del programma, la giovane donna ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto dove ha parlato di come stia vivendo questo grande cambiamento nella sua vita e soprattutto di quali siano i suoi obiettivi futuri e i suoi prossimi progetti. A breve ha dichiarato, la vedremo in libreria con un libro che racconterà l’esperienza vissuta a MasterChef. Tra i progetti più imminenti invece: “il primissimo progetto è la cena per i miei suoceri con un dolce ispirato al tiramisù ma con fragole e farina di carrube” ha affermato, con una nota di ironia, la neo campionessa culinaria. La sua carriera nel mondo della cucina è appena iniziata e tutti le augurano il meglio per il suo futuro lavorativo.