Mina Settembre 2, la scottante anticipazione che i fans della serie stavano aspettando

Mina Settembre 2, le riprese sono iniziate e già circolano le prime voci sullo svolgimento della seconda stagione.

Sono iniziate da pochi giorni le riprese di “Mina Settembre”, la fiction firmata RAI giunta alla sua seconda edizione. Il successo della prima ha reso indispensabile la prosecuzione soprattutto visto il punto interrogativo con cui aveva concluso l’ultima puntata della prima stagione e che aveva lasciato col fiato sospeso i milioni di telespettatori.

Proprio in questi giorni stanno circolando foto e video delle riprese che stanno avendo luogo a Napoli, la città che ha accolto ancora una volta questa fiction. I cittadini non possono non osservare con ardente curiosità e filmarla, come quello che è accaduto in queste ore. Un video finito in rete e che sa di spoiler.

Mina Settembre 2, rivelazione scottante per gli appassionati della fiction

Pochi giorni di riprese e già sono trapelate le prime indiscrezioni. La prima stagione si era conclusa con il dubbio dell’assistente sociale Gelsomina – Serena Rossi – su chi scegliere tra l’ex marito Claudio – Giorgio Pasotti – o il ginecologo Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno.

Un video di una fan ha fatto il giro del web dove ha ripreso una scena tra due attori e che vede un bacio appassionato tra la protagonista e Domenico. Questo farebbe intendere pertanto sull’esito della decisione. E Claudio? Giorgio Pasotti – altro attore molto apprezzato dal pubblico, soprattutto quello femminile – ha raccontato che sarà comunque presente alla seconda stagione della fortunata serie.

Proprio due ore fa lo stesso attore, reduce dal successo di “Lea, un nuovo giorno” a fianco di Anna Valle, si trovava a Castellammare di Stabia, nel napoletano proprio dove stanno girando le scene di Mina Settembre. I tre protagonisti sono reduci di un periodo intenso e di successi televisivi.

Giorgio Pasotti ha di recente affermato nel corso di un’intervista che non è da escludersi la seconda stagione di Lea, visti anche i picchi di share. Serena Rossi ha fatto commuovere tutta Italia mesi fa con la miniserie “La Sposa” a fianco di un bravissimo Giorgio Marchesi. E infine – ma non per importanza – Giuseppe Zeno, tra i protagonisti di “Blanca”: fiction che ha consacrato la talentuosa Maria Chiara Giannetta.