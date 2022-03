Si trovava a bordo del suo scooter, il giovane morto a soli 16 anni a causa di un brutale incidente verificatosi poche ore fa. Le dinamiche della tragedia.

Si è verificato alle prime luci del giorno, questa mattina di mercoledì 9 marzo, il tragico incidente che ha privato della vita un ragazzo di sedici anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8.30 del mattino. E ha coinvolto uno scooter e un camion, entrambi provenienti da due direzioni opposte.

Lo scontro frontale è avvenuto tra le città di Pesaro e Urbino. Nelle vicinanze del paese dell’entroterra marchigiana di Borgo Santa Maria. Tutti i dettagli dell’incidente sono stati riportati di seguito dalle autorità competenti accorse con prontezza sul luogo del sinistro. In primis, oltre all’ambulanza, si sono precipitati sul posto alcuni agenti della Polizia Municipale responsabili dell’aria limitrofa.

Muore a 16 anni, tragico frontale in scooter contro un mezzo pesante: le dinamiche

Il giovane era a bordo del suo scooter. E pare fosse diretto verso la sua scuola superiore. Un istituto Tecnico Agrario. Il sedicenne avrebbe impattato violentemente su un rettilineo. Nei pressi del Borgo.

Nonostante alcuni dettagli resterebbero ancora da accertare, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente pare che l’autista del camion abbia tentato in ogni modo di agire per evitare la grave collisione con il ragazzo. Lo scooter, come raccontato dall’autista, proveniva dalla carreggiata opposta alla sua. Le intenzioni però dell’uomo, quanto il precario mantenimento del lato destro della sua corsia, non sarebbero state abbastanza per sventare la tragedia.

In seguito all’impatto frontale il ragazzo pare sia stato sbalzato con forza in aria. Finendo poi col battere violentemente su di essa l’apparato superiore e altri parti del corpo. All’arrivo dell’118 il giovane è stato immediatamente trasferito nel reparto di rianimazione più vicino. Rivelatosi, poco dopo una breve consultazione tra i sanitari accorsi per l’emergenza, quello all’interno dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro.

Le condizioni del ragazzo si sarebbero rivelate, sin dai primi istanti dall’arrivo dei soccorsi, come allarmanti. Il decesso è stato infine registrato a poco tempo di distanza dal suo arrivo in rianimazione.