“Ci sta pensando…” Silvia Toffanin, arriva l’importante novità

La conduttrice televisiva Silvia Toffanin, continua a catturare molti telespettatori grazie alla sua spiccata professionalità

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate e ammirate del momento. Da diversi anni conduce l’importante programma televisivo Verissimo, in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio. La Toffanin è una giornalista davvero molto in gamba, grazie alla sua competenza, ha intervistato moltissimi personaggi del mondo della televisione.

Ultimamente, Verissimo è andato in onda anche la domenica, ottenendo cosi un ulteriore successo. La Toffanin, è riuscita a catturare un grande numero di spettatori, circa tre milioni; da questi grandi numeri si può dedurre che l’esperimento di mandare in onda Verissimo anche la domenica, è eccellentemente riuscito. Ma le novità non sono finite…

Silvia Toffanin, l’ultima novità della famosa conduttrice

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, il programma televisivo Verissimo, dovrebbe definitivamente finire il prossimo 13 marzo, con la fine di Amici di Maria De Filippi poiché inizierà il serale. “Amici saluterà il pubblico di Canale 5 nel daytime festivo domenica 13 marzo, la stessa data prevista anche per il talk di Silvia Toffanin. La rete avrebbe chiesto di continuare con la messa in onda fino a metà aprile…”

Dagospia, ha inoltre aggiunto: “Silvia ci sta pensando…”. Insomma, sembrerebbe che la conduttrice ci sta pensando, ma il si definitivo non è ancora arrivato; tuttavia, le probabilità di un prolungamento sono molto alte. Inizialmente, la Toffanin non era favorevole al doppio appuntamento di Verissimo ma poi ha cambiato idea, fidandosi così di suo marito Pier Silvio Berlusconi. Una conduttrice davvero versatile, dal 21 al 26 febbraio Silvia ha avuto l’onore di condurre un’altro programma su Canale 5, stiamo parlando di Striscia la notizia.

La giornalista 42enne ha dimostrato classe, autoironia e grande affiatamento con Greggio, dimostrando cosi di essere un’ottima co-conduttrice. “Sono molto felice”, cosi ha commentato la Toffanin, entusiasta di aver fatto parte di un’altra ambita trasmissione su Canale 5. Nella speranza di vederla ancora per molto in tv, al timone di Verissimo, non ci resta che aspettare le prossime novità riguardanti la bella presentatrice. La bella presentatrice, riesce a distinguersi grazie al suo stile garbato e discreto