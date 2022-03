Si apre un nuovo capitolo per Pierpaolo Pretelli: l’ex concorrente di “Tale e Quale Show” realizza uno dei suoi sogni. Ecco le sue parole e la reazione della fidanzata Giulia Salemi

È trascorso un anno dalla finale del Grande Fratello Vip che lo vide classificarsi secondo, eppure per Pierpaolo Pretelli la vera vittoria sembra essere arrivata ugualmente. Studio, dedizione e talento lo hanno portato a spianarsi la strada nel mondo dello spettacolo e i successi delle sue ultime esperienze lavorative ne sono una prova.

Dopo essersi distinto nell’ultima edizione di Tale e Quale Show, dove ha stupito positivamente il pubblico, Mara Venier l’ha voluto accanto a sé nel corso di Domenica In affidandogli uno spazio creato su misura. Ora arriva l’annuncio di una nuova opportunità lavorativa: per Pierpaolo Pretelli si realizza un piccolo sogno.

Pierpaolo Pretelli approda in radio: le sue parole e la reazione di Giulia Salemi

Un desiderio che aveva espresso anche all’interno del reality che lo ha visto protagonista, ovvero quello di poter lavorare come speaker radiofonico. Per Pierpaolo Pretelli oggi quel sogno diventa realtà e ad annunciarlo è proprio lui attraverso un post condiviso su Instagram.

“Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101“, scrive. La notizia è stata accompagnata dalle foto ufficiali dello showman negli studi dell’emittente che lo accoglie con entusiasmo nella sua squadra.

Pretelli affiancherà Fernando Proce, Sabrina Bambi e Regina ogni venerdì dalle 11 alle 12 nel programma “Procediamo“, a partire dal 18 marzo.

Un’altra grande opportunità per Pierpaolo che dopo aver vissuto alcune esperienze televisive ora si approccia al mondo radiofonico. Numerose le congratulazioni e i commenti ricevuti in merito a questa notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. Tra i diversi messaggi spicca quello della fidanzata, Giulia Salemi, che ha voluto dedicargli delle parole speciali.

“Bravo tu, che hai sempre volato alto, non ti sei abbassato nel rispondere a chi parlando pensava di fare rumore, perché tu sapevi di farlo con i fatti“, scrive rivolgendosi a chiunque non abbia creduto nelle sue capacità.

“Silenziosamente da mesi con studio, impegno e sacrificio hai raggiunto uno dei tuoi grandi obbiettivi” -continua- “questo è solo l’inizio di un’esperienza formativa che ti darà tanto e ti farà crescere. E ora fai vedere quanto vali“.

La conduttrice e influencer non perde occasione per sottolineare quanto sia fiera del suo compagno, restandogli accanto in ogni tappa della sua vita e del suo percorso professionale.