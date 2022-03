Conosciamo Silvia Toffanin durante la conduzione di un programma pomeridiano come “Verissimo” e l’abbiamo anche vista in occasione di Striscia o di ospitate in show di prima serata e i suoi look si confermano sempre semplici e raffinati.

Se pur alla moda, Silvia non sceglie mai capi particolarmente esuberanti ma continua negli anni a mantenere una linea neutra ma sempre centrata. Caratteristiche fisiche da passerella, la bella conduttrice potrebbe sfoggiare qualsiasi abito ma nonostante questo, regna nel suo armadio l’assoluta semplicità.

Il pubblico ha imparato a conoscere Silvia nel tempo, seria e determinata ma molto riservata nell’approccio con la gente. Empatica con gli ospiti e garbata in qualsiasi situazione le si presente dinanzi, ha dimostrato in tutti questi anni che non è solo elegante nel modo di vestire e di apparire ma anche nel suo approccio caratteriale. I suoi outfit sono ad ogni modo, capi costosi e non sempre accessibili alla donna “comune”, basti pensare che la collezione indossata dalla Toffanin in televisione è firmata Giorgio Armani. Tra le scelte fatte da Silvia, non è potuta mancare la camicia bianca, un classico per un guardaroba di una donna che veste con stile.

Silvia Toffanin indossa la camicia bianca, un Must Have per la Primavera 2022

Silvia ha confermato con il suo outfit semplice ma sempre alla moda, quanto molto spesso la semplicità sia costanza di stile a distanza di anni. Camicia bianca classica e pantaloni lunghi di color azzurro, hanno dimostrato che se pur vero che ad indossare questo completo sia stata la Toffanin, una donna dal fisico indiscutibile, scegliere la semplicità è sempre la cosa giusta da fare.

Ma come si potrebbe anche abbinare una camicia bianca classica? In arrivo la Primavera e tutte le donne sono già alle prese con la costruzione di look dai colori chiari e al passo con le tendenze. Ad ogni modo qualsiasi sia la scelta della gonna o dei pantaloni, è consigliabile sopra indossare una camicia bianca così da essere sicure di aver creato un outfit originale, semplice ma al contempo mai scontato, anche perché una camicia bianca è come un diamante nella vita di una donna, un capo che firma il “Per sempre”!