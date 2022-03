In preda alla collera, Tina Cipollari, annuncia in diretta e senza la paura di essere fraintesa le sue taglienti considerazioni. Lo scontro potrebbe essere inevitabile.

La fedele opinionista di “Uomini E Donne”, Tina Cipollari, ha lasciato i telespettatori di gran lunga perplessi dopo il suo disarmante intervento in diretta. Dopo aver confessato quale fosse il punto della situazione e il motivo della sua rabbia alla beniamina di casa Mediaset, la conduttrice Maria De Filippi, l’attenzione del pubblico si è presto spostata altrove.

Tina, che presiede con vibrante energia al programma di Canale 5 da oltre un ventennio, ha bruscamente interrotto le dinamiche della trasmissione, lo scorso venerdì. L’opinionista è andata letteralmente su tutte le furie. E, nel spiegare di fronte a tutti il motivo della sua rabbia, ha poi generato profondo stupore nella stessa Maria.

Tina Cipollari, si teme lo scontro con Barbara d’Urso: la sciabolata è senza precedenti

Se, in un primo momento, i sospetti dell’opinionista vertevano soltanto su alcuni comportamenti da lei ritenuti insoliti e esibiti da alcuni membri della troupe, poco dopo le sue ammonizioni sono state proiettate, anche dal sostegno del collega in studio Gianni Sperti, verso un’unica direzione. Ovvero, concentrandosi su un’altra regina della rete, Barbara d’Urso.

“Allora, io sono stanca“, ha ammesso sardonica Tina sfogando in primis la sua rabbia verso il direttore delle luci del programma e chiedendo a Maria di farlo apparire, con tanto di nome e cognome, per avere un confronto con lui.

Dopo aver elencato una lunga serie di critiche in rete, rivoltele in questi ultimi tempi e a riguardo del suo recente apparire “decisamente invecchiata“, Tina non ha più resistito. Innescando un inatteso confronto con la nuova guida partenopea de “La Pupa E Il Secchione”. “Tu e Gianni siete così brutti…“, sbottaTina riportando quanto riferitole in rete. Dunque, se la D’Urso sembrerebbe, rispetto a loro, essere in possesso del dono dell’eterna giovinezza grazie all’accecante gioco di luci in studio, secondo i commenti rilasciati su Instagram e citati da Tina, anche lei sembrerebbe auspicare allo stesso effetto.

“E poi fatalità“, tuona infine la biondissima nativa di Viterbo, “se ti sposti al centro studio diventi una dea, e Gianni anche“. Insomma, una punzecchiata non da nulla. Non resta ora che attendere la risposta.