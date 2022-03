É avvenuta fuori la scuola East High School una sparatoria che ha causato la morte di un giovane di soli 15 anni.

La scuola si trova nello stato americano dell’Lowa dove si è verificata quest’azione ingiustificabile da parte di sei adolescenti tra i 14 i 16 anni che al momento sono stati arrestati con l’accusa di omicidio.

La polizia Des Moines è intervenuta sul posto per iniziare ad indagare sul fatto: dalle prime ricerche pare sia emerso che la sparatoria non sia avvenuta da una sola auto, ma i colpi, ai danni non solo del giovane 15enne che ci ha rimesso la vita ma anche di altri due che sono al momento in condizioni gravi, sono arrivati da più veicoli. Per eseguire chiare indagini, la polizia sta interrogando anche gli studenti presenti durante quel momento nella scuola e tra questi, la studentessa Kaylie Shannon che ha raccontato di aver contato undici spari mentre era nella macchina di un suo amico all’uscita di scuola e poi terribili urla di ragazzi che scappavano.

La scuola coinvolta si trova al centro della città in Lowa e subito dopo gli spari, sono stati chiamati tempestivamente i soccorsi con la polizia. Una volta arrivati sul posto, una scena straziante: tre giovanissimi ragazzi a terra fuori l’ingresso della scuola colpiti dalla sparatoria.

I ragazzi sono stati portati di corsa in ospedale ma purtroppo per uno dei tre era troppo tardi: durante il trasporto in ospedale uno dei due ragazzi è morto mentre per gli altri due, un ragazzo ed una ragazza, probabilmente c’è ancora qualche speranza, i due sono gravemente feriti e le loro condizioni sono delicate ma nulla è ancora perduto. Per quanto riguarda i colpevoli, la polizia ha arrestato sei adolescenti accusati di omicidio. Saranno poi le prossime ricerche a dare maggior luce alla vicende provando a dare giustizia a questi tre giovani ed innocenti ragazzi che all’uscita di scuola, si sono trovati coinvolti in un’azione terrificante.