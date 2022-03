Vittima un medico dell’atroce scontro verificatosi poche ore fa su una super strada italiana. Tutte le dinamiche e i feriti.

L’incidente mortale si è verificato lo scorso pomeriggio, 9 marzo 2022. Intorno alle ore 15, su una superstrada. Coinvolte ben tre vetture. Il sinistro è inoltre costato la vita a uno degli automobilisti ritrovatisi coinvolti nel terribile scontro. Anche una donna, adesso ricoverata in ospedale, è rimasta gravemente ferita dall’impatto.

L’incidente ha avuto luogo in un tratto di strada poco distante dalla città metropolitana di Torino. L’impatto delle tre autovetture sarebbe avvenuto, secondo i primi rilievi delle autorità giunte con imminenza sul posto, ad altissima velocità. E all’innesto con l’Autostrada Pedemontana. Più precisamente nel tratto di autostrada che collega il comune di Samone a quello di Pavone Canavese.

Atroce scontro di tre vetture in autostrada, medico muore sul colpo: i feriti

La vittima del terribile sinistro è un noto medico di quarantasei anni. Si tratta di Vincenzo Gerace. L’uomo pare avesse residenza proprio nel limitrofo comune di Rivarolo Canavese. I mezzi coinvolti nell’incidente mortale sono per prima una Citroen C1. La quale avrebbe impattato con forza, dopo essersi ribaltata, con altre due auto.

Quali una Fiat Panda e Ford Kuga. A bordo di una di quest’ultima vi sarebbe stata la donna rimasta ferita dall’incidente. La donna sarebbe poi stata trasportata in ospedale. Il corpo esanime della vittima sarebbe stato tirato fuori dall’auto pressoché distrutta dai Vigili del Fuoco. Ritrovatisi costretti a intervenire anche per via del significativo numero di macerie rimaste sulla carreggiata.

Le dinamiche che hanno apportato allo svolgersi dell’incidente sono attualmente in corso di verifica dalle autorità competenti intervenuto sul luogo. Quali, in primis, i soccorritori del 118 locale, la Polizia di Stato e Polizia stradale.

Si resta, per il momento, in attesa di ulteriore aggiornamenti.