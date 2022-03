Bomba atomica, quali sarebbero gli effetti in Italia? La risposta è da brividi

Bomba atomica in Italia: cosa potrebbe accadere nel nostro Paese. La simulazione ci mostra un quadro agghiacciante

Il conflitto in Ucraina ci ha reso tutti più vulnerabili ed impotenti. C’è chi resta tranquillo e crede che il conflitto non si possa estendere nel nostro Paese, e chi, invece, ha paura e pensa a quelle che potrebbero essere le tragiche conseguenze di una guerra di dimensioni sempre più grandi.

Se è cresciuta la domanda di bunker da un lato, dall’altra c’è l’ansia concreta per una guerra nucleare. Cosa potrebbe accadere nel nostro Paese con lo sgancio della bomba atomica? Quali sarebbero gli effetti?

Domande che frullano nella testa di molti italiani e alla quali è possibile dare una risposta parziale tramite l’applicazione gratuita Nukemap. Si tratta di un simulatore online che riesce a calcolare proprio gli effetti di una detonazione.

Bomba atomica ed effetti in Italia con Nukemap

L’applicazione in questi ultimi giorni è stata letteralmente presa d’assalto diventando virale sul web. Tutti vogliono provare e vedere con i propri occhi cosa potrebbe accadere al nostro Paese. Sui social e sui gruppi WhatsApp non si parla d’altro.

Il simulatore non è nato in queste settimane complicate ma è un progetto che è stato sviluppato nel 2012 da Alex Wellerstein esperto dello Stevens Institute of Technology specializzato proprio nelle armi nucleari.

Come funziona? Si possono selezionare diverse armi nucleari oppure la resa in kilotoni della bomba. Si sceglie l’area o anche la città che si vuole attenzionare e si procede con “detonare” che simula lo sgancio della boma sull’area scelta mostrando subito dopo gli effetti.

Il raggio giallo, quello della palla di fuoco, indica tutto ciò che viene completamente bruciato ed i relativi danni più o meno gravi provocati dall’esplosione con zone contaminate, stime riferite ai feriti e alle vittime.

Simulando lo sgancio su Roma della “Tsar Bomba”, a marchio sovietico, la più grande mai testata con una potenza di 100 megatoni, l’impatto è devastante.

Il raggio d’azione coinvolgerebbe le zone del litorale da Civitavecchia a Latina arrivando fino alla provincia di Chieti. 2.383.010 le vittime stimate e 788.200 le persone che potrebbero restare ferite. Insomma uno scenario che mette i brividi.