La strepitosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha postato di nuovo: preparatevi a restare senza parole…

La favolosa trentenne italo-ungherese ha dato il meglio di sé nel suo ultimo post di Instagram: i fan sono su di giri!

Nell’immagine Mercedesz viene immortalata a tre quarti, con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera, una mano sul fianco, un braccio piegato ed un’espressione super sensuale: resisterle è impossibile!

Non c’è alcun dubbio: la nota influencer è il mix perfetto tra bellezza, classe, fascino ed eleganza… come si fa a non innamorarsene?

Nello scatto Mercedesz indossa un lungo abito color blu notte, che presenta una vertiginosa scollatura ed una grande apertura dietro la schiena: il vestito è stato abbinato a dei gioielli argento, tra i quali spicca una collana a dir poco pazzesca.

Siete curiosi di vedere il post più scoppiettante del secolo? Reggetevi forte, perché vi toglierà il fiato…

Mercedesz brilla anche in piena notte: mai vista tanta bellezza in una sola FOTO

