La coppia Elodie-Marracash ha fatto sognare milioni di fan, un intreccio tra la musica e l’amore che è stato vincente per il successo di entrambi.

Dopo la partecipazione come coppia unita a molti eventi in cui hanno attirato l’attenzione di tutti i fotografi, Marracash ed Elodie si sono detti addio scatenando delusione in tutti coloro che amavano e seguivano la storia costantemente.

La notizia dell’addio è arrivata dopo l’estate anche se i due sono sempre stati abbastanza riservati sulla loro storia d’amore, per cui nessuna informazione dettagliata ha mai bussato alla porta di un giornale. Tutti i fan hanno sperato che potesse trattarsi di una crisi passeggera, ma Elodie ha purtroppo confermato la fine definitiva, come? La cantante è stata beccata per strada con Davide Rossi nei mesi passati mentre si scambiavano tenere effusioni. Anche Marracash, attraverso l’uscita di un nuovo disco, ha chiesto all’ex fidanzata di poter prendere parte alla copertina e al videoclip della nuova canzone “Crazy Love”. Pare quindi che tra la nostra amata coppia le cose siano definitivamente chiarite e terminate per sempre. Elodie e Marracash hanno scelto strade separate ma i fan non riescono ancora a rasserenarsi, potrebbe allora aiutare se provassimo a capire perché si sono lasciati?

Elodie e Marracash, ecco svelato il vero motivo della rottura

In un’intervista recente di Elodie, in occasione dell’ultimo numero di Grazia in cui è proprio lei la protagonista, sono venute fuori alcune informazioni in merito alla fine della storia con Marracash. Per la prima volta dopo mesi, la cantante si è lasciata andare a delle confessioni proprio legate al suo ormai ex fidanzato, raccontando i veri motivi che sono stati determinanti per la fine della loro relazione.

“Non riesco a pensare a noi come genitori“ ha confessato Elodie, spiegando che per quanto il bambino sarebbe di sicuro arrivato in una vita carica d‘entusiasmo e di adrenalina, avrebbe avuto molti problemi durante la sua crescita. Elodie ha comunque espresso parole d’affetto per Marracash parlando del cantante come di una parte della sua famiglia ma nonostante questo, ha scelto lei di voler stare da sola per dedicarsi a se stessa. Queste dichiarazioni fanno pensare che la pseudo storia con Davide Rossi è stata affossata allora tempo fa, visto che in queste ultime dichiarazione Elodie ha raccontato di voler star da sola. La cantante vive attualmente a Milano con la sorella e sta lavorando alla sua musica. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Elodie ha confessato di non amare troppo le regole e le classificazioni, per cui vorrà sempre sentirsi libera di fare quello che la rende felice con chi la fa stare bene.