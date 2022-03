Enrico Brignano, la compagna e l’altra donna: le FOTO non lasciano alcun dubbio

Enrico Brignano si dichiara pubblicamente sui social dove accosta alla foto della compagna quella di un’altra donna.

Da una lunga gavetta al successo in prima serata, questo è sicuramente il percorso di Enrico Brigano, l’attore che negli anni ha partecipato a numerosi progetti televisivi. Tanto studio, dedizione e voglia di perfezionarsi queste sono tutte caratteristiche che ben definiscono il suo personaggio. Non è un caso che il pubblico lo ami.

Legato sentimentalmente da anni ormai con Flora Canto, i due hanno creato una splendida famiglia con i loro due figli. Colleghi anche sul lavoro, numerosi sono gli spettacoli teatrali a cui hanno preso parte. La coppia è molto amata e seguita sui social e la notizia di mesi fa sulla proposta di matrimonio ha fatto il giro del web.

Enrico Brignano, l’affermazione spiazza il web: “Le donne più importanti…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Un post che rallegra e che mette sicuramente di buonumore, come solo Enrico Brignano sa fare ma la didascalia certamente fa riflettere: “Le donne più importanti della mia vita ♥️🌈evviva le donne”. Il post comprende due foto: la prima vediamo una raggiante Flora Canto in barca durante una bella vacanza estiva mentre gioca con la loro primogenita, nella seconda appare un’altra donna, ma di chi si tratta?

Ovviamente della mamma dell’attore mentre prende dei momenti di luce. I fans certamente hanno gradito questa combo di foto che ben rappresentano la persona che è oggi Enrico, figlio e compagno devoto. Alcuni hanno anche notato una somiglianza tra Brignano e la madre dall’espressione sicuramente particolare e che dimostra la forte tempra della signora.

“Noi abruzzesi siamo così” scrivono sotto il post che è diventato un luogo d’amore, un’esplosione di dolcezza, solo in rari casi riusciamo a vederlo in rete. “Enrico 6 un mito !menomale che ci sei tu a rallegrare queste serate!” Brignano ha co-condotto le “Iene” insieme a Teo Mammucari e Belen Rodriguez, una presenza molto gradita sul web definendolo come il miglior conduttore del programma da sempre.

Dopo aver concluso l’esperienza in RAI, tornerà Brignano sulle reti Mediaset? I fans sono pronti a seguirlo ovunque.