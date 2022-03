Il grido di dolore dell’ex corteggiatrice: “era un tumore, siamo arrivati tardi”

Il grido di dolore dell’ex corteggiatrice Megghi Galo ha lasciato il pubblico di “Uomini e Donne” di sasso: “è un tumore”

Tra i volti più celebri che hanno preso parte alle passate edizioni di “Uomini e Donne” c’è la bellissima Megghi Galo. La modella, negli anni divenuta un’influencer di successo, partecipò al dating show di Canale Cinque ormai parecchio tempo fa, come corteggiatrice di Lucas Peracchi.

All’epoca, l’ex fidanzato di Mercedesz Henger le preferì la rivale Giulia Carnevali, con la quale, peraltro, Lucas aveva iniziato una relazione di nascosto dalla redazione. Megghi, che negli anni è divenuta una vera e propria celebrità sui social, si è presa una più che meritata rivincita sul tronista che l’aveva rifiutata.

Appena due giorni fa, la Galo ha pubblicato un post su Instagram che ha lasciato i suoi 300mila followers con il fiato sospeso. L’ex corteggiatrice, con un video a dir poco commovente, ha voluto comunicare un’orribile notizia al suo affezionato pubblico…

Il grido di dolore dell’ex corteggiatrice Megghi Galo: “era un tumore, siamo arrivati tardi”

Megghi Galo, attraverso un commovente post reso pubblico mediante Instagram, ha voluto condividere con gli utenti una situazione piuttosto delicata. L’episodio narrato dall’ex corteggiatrice risale allo scorso settembre, quando la modella, a distanza di otto mesi dalla perdita del suo primo bambino, stava affrontando la sua seconda gravidanza – anch’essa non andata a buon fine -.

L’influencer ha raccontato di aver appreso, mediante una telefonata, una notizia a dir poco drammatica concernente sua madre. “La sua situazione clinica delicata si era aggravata” – ha spiegato Megghi nella didascalia del post – “C’era un tumore, non era stato visto fino a quel momento, eravamo in ritardo“.

La confessione dell’ex corteggiatrice, concitata e a dir poco raccapricciante, ha messo i followers al corrente dell’orribile periodo che la Galo sta ancora attraversando. Grazie all’aiuto del compagno di sua figlia, che avrebbe procurato alla famiglia dei contatti con un medico di Milano, la mamma di Megghi ha potuto iniziare la propria battaglia contro il tumore.

“So che vinceremo“, ha chiosato Megghi, non nascondendo quanto questa situazione stia mettendo a dura prova la sua quotidianità. Nel video diffuso tramite Instagram, i fan hanno potuto ammirare uno straziante momento: quello del taglio dei capelli alla mamma, che la modella ha saputo trasformare in un momento di gioia e condivisione.