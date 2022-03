Flavio Insinna, la dura stoccata alla concorrente de L’Eredità”: “qui devi essere sobria”. Sconcertante

Flavio Insinna e la dura stoccata alla concorrente de “L’Eredità”: nessuno aveva mai assistito ad una scena di questo tipo in televisione

“L’Eredità”, nonostante siano trascorsi oltre vent’anni dalla prima messa in onda del programma, continua ad esercitare una forte presa sul pubblico di Rai 1. Anche quest’oggi, giovedì 10 marzo, Flavio Insinna non ha mancato di ringraziare i telespettatori per il supporto che, giorno dopo giorno, non sembra mai mancare al suo programma.

“Il vostro è un affetto smisurato… Grazie!“, ha esordito il conduttore, prima di dare avvio alla prima fase del quiz game, ovvero quella degli “Abbinamenti”. A dir poco sconcertante, a questo proposito, è stato il turno della giovane concorrente Chiara, che assieme ad Insinna ha dato vita ad un siparietto davvero inaspettato. Analizziamo insieme quanto da poco trasmesso su Rai 1.

Flavio Insinna, la dura stoccata alla concorrente de L’Eredità”: “per giocare devi essere sobria”

La concorrente Chiara, fin dalla fase degli “Abbinamenti”, ha immediatamente catturato le attenzioni del padrone di casa Flavio Insinna. Nel presentarla, il conduttore si è infatti soffermato su alcuni aspetti della biografia della partecipante che avevano attirato la sua attenzione.

“Vedo che vivi a Ladispoli, un luogo a me molto caro” – ha esordito l’attore, nato proprio a Roma – “Però sei originaria di Manduria“. La nativa della provincia di Taranto, confermando le parole di Insinna, ha in seguito specificato di essersi trasferita nel Lazio per amore e di essersi lavorativamente affermata come insegnante di inglese presso un liceo di Ostia.

Il conduttore, da buongustaio, non ha mancato di fare degli apprezzamenti rispetto ai vini tarantini, che Insinna ha detto di amare in particolar modo. La concorrente, raccogliendo l’assist fornito da Flavio, non ha potuto esimersi dall’aggiungere un pizzico di pepe al dialogo.

“Ho del vino in camerino se vuoi” – ha proposto Chiara, a cui il presentatore, sconvolto, ha replicato in maniera inaspettata – “Eh no, per giocare devi essere sobria!“. Un’osservazione che ha divertito non solo la diretta interessata, ma tutto il pubblico in studio.

Dopo questa esilarante parentesi, la partecipante ha dato prova delle proprie competenze superando senza intoppi la fase degli “Abbinamenti”. Insinna, più che felice per lei, l’ha congedata con un frettoloso “ciao, a dopo!“.