“Tutto avrei immaginato, ma mai…” Giulia De Lellis senza veli: le FOTO fanno esplodere il social

Giulia De Lellis, la splendida influencer stupisca ancora una volta: le sue foto senza veli fanno il giro del web.

Giulia De Lellis sa sempre come stupire, l’influencer infatti negli anni ha costruito una carriera fondandola molto sull’uso dei social dove peraltro è molto seguita. Non è difficile capire il perché se pensiamo che le sue foto sono sempre comunicative. Scatti che raccontano come un diario i progetti e gli obiettivi raggiunti, sotto il clamore certamente dei milioni di followers.

In tanti infatti a sostenerla nei suoi numerosi progetti, come quest’ultimo che ha appena annunciato sui social e dove ha scelto un modo tutto suo per farlo. I fans certamente non si tirano indietro anzi ancora ammaliati dalla visione totale che offre questa serie di scatti. Seducente e piccante al punto giusto.

Giulia De Lellis, si spoglia per una buona causa: fans increduli

Un modo tutto suo per condividere sul web la bella notizia: completamente nuda. Le foto sono tre e permettono di ammirare ogni angolo della sua pelle. L’influencer annuncia infatti di aver esaudito un sogno che aveva sin da piccola ovvero quello di disegnare le sue scarpe. Un modello che a quanto pare è riuscito e la De Lellis lo propone con assoluto – e motivato – orgoglio.

La scelta di posare nuda sicuramente aveva lo scopo di far sì che tutti gli occhi si fermassero lì, al sandalo disegnato. Non possiamo stupirci però se i fans abbiano come dire sbirciato e buttato l’occhio al corpo sinuoso di Giulia, che appare in tutta la sua naturalezza in questi scatti che non sono per nulla volgari.

Ma quello che emoziona di più è il viso che appare soddisfatto e felice offrendo quindi una tipologia di foto diverse a quelle a cui siamo soliti vedere: qui c’è della spontaneità, acuita anche dai capelli fluenti e colti nel movimento.

I commenti sono tantissimi, tutti pronti a sostenerla anche se qualcuno – come spesso accade – coglie l’occasione per dire la sua e uscendo magari fuori dal coro: degli utenti non avrebbero gradito la scelta di posare nuda o meglio accusa l’ex gieffina di averla usata come strategia per vendere di più.