“Grande Fratello Vip”, i concorrenti pronti a tutto: chi arriva in finale

Si sta per concludere la sesta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre. Cosa accadrà nel corso della semifinale che andrà in onda questa sera, giovedì 10 marzo

Sei mesi giunti ormai al termine, anche la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi segnando il record come edizione più lunga del reality. Alfonso Signorini è pronto a decretare chi saranno ufficialmente i finalisti in una puntata che si prospetta ricca di colpi di scena.

Questa sera, giovedì 10 marzo, andrà in onda la semifinale del GF Vip in cui i concorrenti rimasti si giocheranno un posto nella finalissima di lunedì 14. Il pubblico ha già avuto modo di scegliere i primi tre nomi che si contenderanno la vittoria: Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri. Chi si unirà a loro?

Semifinale del “GF Vip”: gli inquilini messi alla prova l’uno contro l’altro. Chi la spunterà?

Nella puntata di questa sera si affronteranno i temi più caldi degli ultimi giorni e i cinque concorrenti che ancora non hanno ottenuto un posto in finale saranno messi a confronto con il giudizio del pubblico.

Particolarmente attesa l’entrata in studio dell’eliminata della scorsa puntata, Soleil Sorge, una delle protagoniste di questa edizione che potrà confrontarsi per l’ultima volta con i suoi ex inquilini. Tra i temi che la vedranno coinvolta non potrà mancare quello del triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Cosa accadrà quando l’ex concorrente e l’attore si ritroveranno insieme nello studio? Con molte probabilità avverrà l’ultimo faccia faccia tra i due, quello definitivo.

Tensioni in casa tra Jessica Selassié e Barù che dopo un avvicinamento sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. La causa sarebbe la delusione di quest’ultimo dinnanzi ai dubbi della compagna sulla sua sincerità. La principessa e la sorella Lulù al centro della scena anche per le accuse di Davide Silvestri e Manila Nazzaro che non hanno risparmiato forti parole nei loro confronti.

Al televoto Barù e Manila, uno di loro abbandonerà per primo la casa di Cinecittà a inizio puntata. Seguiranno uno o più televoti flash per decretare gli ultimi finalisti di questa edizione del GF Vip. Non mancheranno sorprese ed emozioni tra incontri, storie e colpi di scena per un imperdibile penultimo appuntamento con il reality di Canale 5.