Harry e Meghan continuano a far parlare di loro. Questa volta stupiscono tutti con un’affermazione inaspettata riguardo la scelta di allargare ulteriormente la loro famiglia. Vediamo cosa è successo

Sono una delle coppie più amate e più discusse degli ultimi tempi. L’ex rampollo ribelle di Casa Windsor e la sua bellissima moglie, sono sempre stati al centro del gossip a causa di alcune loro scelte decisamente inusuali. Nel 2020 i due hanno preso di comune accordo la decisione di rinunciare ai loro ruoli di reali così da poter diventare finanziariamente indipendenti.

Oggi i due sono una coppia decisamente felice. Vivono a Montecito, una bellissima cittadina della California. E’ qui che hanno deciso di far crescere i loro due bambini, il piccolo Archie e nuova arrivata Lilibet Diana.

Harry e Meghan vogliono il terzo figlio? Scopriamolo subito

Ultimamente si vociferava sempre più spesso che il giovane Harry desiderasse un altro figlio per non essere da meno al fratello maggiore William, padre di George, Charlotte e Louise. Ma le cose stanno veramente così? Il secondogenito di Carlo e Diana, ha affrontato la questione in una intervista rilasciata al settimanale Vogue. Il tema principale era l’ambiente e la sua salvaguardia, non ci è voluto però molto ad arrivare al tema dei figli. Al principe è stato chiesto se, essendo genitore, percepisce maggiormente il problema del climate chiange. La sua risposta è stata indubbiamente positiva e la conversazione a quel punto ha preso una piega inaspettata. Parlando con la sua interlocutrice Harry ha infatti rivelato di non voler altri figli: “Due, massimo!” ha detto, risolvendo così tutti i dubbi sulla questione.

Non ci sarà quindi un fratellino per i piccoli Archie e Lilibet. I due però possono vantare di avere un padre estremamente attento alle questioni ambientali e alla salvaguardia del pianeta. “Ho sempre pensato che questo pianeta fosse solo preso in prestito da noi. Dovremmo riuscire a lasciare qualcosa di meglio alle nostre spalle, per il futuro della nostra generazione” ha aggiunto durante l’intervista il giovane padre, mostrando una grande sensibilità riguardo questi temi di fondamentale importanza per tutti noi.