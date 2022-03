Proprio in questi giorni, sono andate fine onda le puntate più attese de Il Paradiso delle Signore. Dopo tanta attesa, Stefania ha finalmente scoperto la verità

Sicuramente è stata la trama principale di queste puntate de Il Paradiso delle Signore. I telespettatori non vedevano l’ora di vedere se e quando sarebbe successo. Quando finalmente sono state rivelate le anticipazioni, e tra queste abbiamo appreso che finalmente sarebbe successo quello che tutti aspettavano di vedere, è stato inevitabile attendere questo momento con il fiato sospeso.

C’è chi addirittura non ha preso impegni, chi li ha disdetti, chi si è liberato dallo studio e dal lavoro per potersi mettere oggi davanti alla televisione e vedere il momento in cui, Stefania, avrebbe scoperto che Gloria non è davvero sua madre come ha sempre pensato. E, proprio nell’ultima puntata che è andata in onda, è finalmente arrivato il momento che tutti stavano aspettando.

Il Paradiso delle Signore, Stefania scopre la verità: la reazione incredibile

Fu già uno shock per tutti, figuriamoci per la povera Stefania. Tutto il suo mondo è cambiato all’improvviso e non sarà facile per lei riprendersi. Nell’ultima puntata andata in onda, Gloria si è fatta coraggio e ha raccontato tutto a Stefania, che le ha sempre voluto bene come una madre.

Dopotutto, pensava davvero che lo fosse e per questo è stato un terribile trauma per lei apprendere la verità da Gloria. Improvvisamente, tutta la sua vita è stata stravolta dalla notizia più terrificante che mai avrebbe pensato di ricevere: adesso, all’improvviso, dovrà mettere tutto in discussione.

Nella prossima puntata, scopriremo come Stefania reagirà a questa inaspettata notizia. Avrà bisogno assolutamente di cambiare d’aria e per questo cercherà rifugio a casa di Irene e Maira, che la accoglieranno a braccia aperte.

In ogni caso, non troverà ancora la forza di rivelare alle due donne quello che è successo. Non racconterà qual è stato il motivo a spingerla ad andare via di casa. C’è solo una persona che sa la verità e questa persona è Marco, con cui si potrà sfogare e confidare.