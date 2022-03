Ilary Blasi, spuntano le foto col pancione che hanno commosso i suoi migliaia di fan: la moglie di Totti è un incanto per gli occhi

Fin dal giorno in cui si sono uniti in matrimonio, nel lontano 2005, Ilary Blasi e Francesco Totti avevano espresso il desiderio di creare una famiglia numerosa. Addirittura, nel corso di una passata ospitata nel programma “C’è posta per te”, l’ex campione della Roma aveva dichiarato di voler avere cinque figli dalla bellissima moglie.

Una decisione rispetto alla quale la Blasi non si era mostrata altrettanto favorevole. La conduttrice e l’ex calciatore, infatti, hanno deciso di fermarsi subito dopo la nascita di Isabel, terza ed ultima figlia della coppia.

Proprio nelle scorse ore, sui social sono trapelati scatti che il pubblico non si sarebbe mai aspettato di vedere. La padrona di casa de “L’Isola dei Famosi”, con un evidente pancione, si sta recando in un luogo davvero clamoroso. Non immaginerete mai di che cosa si tratta.

Ilary Blasi incinta, la FOTO con il pancione fa il giro del pianeta: commovente

Le foto che sono trapelate su tutte le pagine social risalgono agli sgoccioli dell’ultima gravidanza di Ilary, quella in cui nacque la sua terzogenita Isabel. La Blasi, splendida con il suo pancione ben in evidenza, si era recata in un luogo a dir poco inusuale, considerato il suo stato.

Di quale luogo si tratta? Ovviamente, dello stadio Olimpico di Roma, presso il quale il marito della conduttrice, Francesco Totti, ha disputato una quantità inimmaginabile di match. La conduttrice, nonostante le difficoltà legate alla gravidanza, non aveva mancato di supportare il “pupone” e di fargli arrivare il proprio tifo dagli spalti.

Dopo la nascita di Cristian (2005) e di Chanel (2007), l’arrivo di Isabel giunse a completare il già felice quartetto famigliare. Ad oggi, Ilary e Francesco sono tra le coppie più longeve ed amate dello spettacolo italiano, nonostante, proprio di recente, anche il loro rapporto sia stato oggetto di infondati e pesantissimi rumors.

A quanto sembra, le cose tra la Blasi e Totti procedono per il meglio. L’amore tra la conduttrice e l’ex calciatore, che nelle immagini che vi abbiamo mostrato appariva già più che solido, si conferma un sentimento indistruttibile.