Michelle Hunziker ha condiviso una serie di fotografie devastanti in costume: il web apprezza, ma c’è chi critica e chi offende.

Michelle Hunziker è una delle donne più amate e desiderate d’Italia. Fin dai suoi esordi televisivi, la splendida conduttrice svizzera ha conquistato gli occhi dei telespettatori con la sua bellezza e con il suo fisico spettacolare. La 45enne, in questi giorni, sta conquistando le pagine dei quotidiani per tantissimi motivi.

Da qualche settimana, ad esempio, è finita la sua storia d’amore con Tomaso Trussardi, il figlio di Nicola fondatore della casa di moda che porta il loro cognome. La rottura è stata molto forte e per giorni non si è parlato di altro in Italia. La nativa di Sorengo, dopo il programma ‘Michelle Impossible’, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax volando alle Maldive. Direttamente dalla perla dell’Oceano Indiano, la presentatrice ha espresso la sua opinione sulla guerra scatenando subito la feroce reazione del web.

Michelle Hunziker in costume, spettacolo impressionante ma piovono offese

Michelle Hunziker ha deliziato gli occhi dei suoi ammiratori condividendo una serie di scatti in cui indossa costumi esagerati. Tra bikini mozzafiato e completi favolosi, la conduttrice ha mostrato il suo corpo fenomenale. Lato A e didietro, è tutto perfetto: anche le sue gambe sono strabilianti. Direttamente dalle Maldive, la 45enne scrisse il suo pensiero per la Guerra. “Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza”: questo il suo pensiero apparso sui social. La Hunziker scrisse anche di pensare a tutte le persone che stavano (e stanno) fuggendo.

Il post di oggi, con tutte queste fotografie da infarto, non è ovviamente passato inosservato e ha inanellato in poco tempo 176mila likes. Tra gli innumerevoli complimenti che sono giunti tra i commenti, si registra anche una pioggia copiosa di critiche. “Dai non pensarci molto alla guerra … distraiti anzi rimani lì”, “Si vede il malessere”, “Si percepisce il dispiacere”, si legge. C’è anche chi però la difende, scagliandosi contro tutti quelli che trovano il tempo di scrivere online cattiverie.