“Pomeriggio 5”, la compagna dell’attore è disperata: “è morto, ma non per vecchiaia”

Le polemiche che hanno travolto l’amatissimo attore Lando Buzzanca e la sua compagna Francesca Della Valle non accennano a spegnersi. Il nativo di Palermo, ormai da parecchio tempo, è ricoverato presso una RSA, a seguito di un incidente domestico che gli avrebbe procurato danni permanenti a livello cerebrale.

Ad occupare le prime pagine di tutti i giornali, negli ultimi mesi, è stata però la querelle tra Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, e Francesca Della Valle, sua compagna ormai da molti anni. La donna, nello specifico, ha scritto una lettera al settimanale Visto, attraverso la quale ha voluto fornire la propria versione dei fatti in merito a quella che lei stessa ha definito una “reclusione forzata“.

Quest’oggi, durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5”, Massimiliano Buzzanca ha replicato alle accuse di Francesca, ribadendo le proprie posizioni. In studio, nel giro di pochi minuti, la situazione si è fatta pericolosamente tesa: gli analisti, in quanto a critiche, non si sono decisamente risparmiati.

Il blocco di “Pomeriggio 5” dedicato a Lando Buzzanca si è aperto con la lettura della lettera che Francesca Della Valle, compagna di quest’ultimo, ha scritto per Visto. Il settimanale diretto da Roberto Alessi ha voluto offrire alla donna la possibilità di replicare alle accuse che, negli scorsi mesi, le erano state mosse da Massimiliano Buzzanca.

Il figlio di Lando, nello specifico, aveva tacciato Francesca di essere un’approfittatrice e di aver addirittura circuito suo padre, al punto tale da estorcergli la firma necessaria per avallare i documenti relativi al matrimonio. La Della Valle, tramite la lettera, ha smentito le accuse di Massimiliano, fornendo la propria versione dei fatti.

“Il mio primo marito è venuto a mancare non per vecchiaia, ma per un problema cardiaco. Nessun anziano ha mai avuto il mio interesse“, ha scritto Francesca, rigettando l’etichetta di “adescatrice di anziani” affibbiatale da Massimiliano.

In seguito, la compagna di Lando ha chiarito di aver conosciuto l’amato attore per ragioni di carattere professionale, e di aver accettato il suo “discreto corteggiamento” solamente dopo un lungo periodo di tempo. La Della Valle è poi passata al contrattacco, arrivando ad esternare delle considerazioni piuttosto pesanti sul suo rivale Massimiliano.

“Voglio che il mio uomo possa vivere la sua vita come lui desidera, ritrovando la sua serenità“, ha spiegato Francesca, che sostiene che la famiglia dell’attore lo abbia rinchiuso in una RSA, noncurante della volontà dello stesso. Accuse che Massimiliano Buzzanca ha ovviamente rispedito al mittente, non mancando di far valere le proprie ragioni.

“Papà intellettualmente non è in grado di prendere decisioni” – ha drammaticamente confessato l’ospite della D’Urso – “Neanche mi riconosce!“. In studio, sorprendentemente, non tutti gli opinionisti di “Pomeriggio 5” si sono dimostrati solidali con Massimiliano. Se Alessandra Mussolini si è detta concorde con il figlio di Lando nel giudicare la Della Valle un’approfittatrice, i suoi colleghi non erano dello stesso avviso.

Secondo il parere di alcuni analisti, infatti, la proposta della compagna di Lando dovrebbe essere accolta dalla famiglia dell’attore. Si tratta, nello specifico, di un appello volto a riportare a casa Buzzanca, affinché quest’ultimo venga assistito da coloro che gli vogliono bene.