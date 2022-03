Scandalo a Uomini e Donne: “si è abbassato i pantaloni e le ha fatte vedere”. Coinvolto il cavaliere

Scandalo a “Uomini e Donne”, la vicenda vede coinvolto proprio il cavaliere Alessandro: “si è abbassato i pantaloni e le ha fatte vedere”

Tutti i riflettori dall’amatissimo programma di Canale Cinque sono puntati su di lui: si chiama Alessandro Vicinanza il cavaliere che ha fatto perdere la testa alla veterana Ida Platano. Il 39enne, originario di Salerno, è approdato in trasmissione con un obiettivo ben preciso: conquistare l’acclamata dama bresciana.

Gli inizi, di fatto, sembravano dei più rosei. L’ex di Riccardo Guarnieri, che pur si era detta titubante all’idea di intraprendere una nuova conoscenza – considerati i suoi trascorsi a dir poco fallimentari -, aveva rapidamente cambiato idea sul conto del corteggiatore. Con Alessandro, infatti, le scintille non avevano tardato a manifestarsi.

Eppure, nel giro di poche settimane, la frequentazione ha iniziato ad andare a rotoli, il tutto a causa di una serie di esternazioni e comportamenti del cavaliere che non sono affatto andati giù ad Ida. Durante la puntata di oggi, la ciliegina sulla torta è stata proprio il racconto che la Platano ha riportato in studio, sotto gli occhi increduli dei presenti. Cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Alessandro nel mirino: “si è abbassato i pantaloni e le ha fatte vedere”

Quest’oggi, giovedì 10 marzo, è andata in onda una nuova puntata di “Uomini e Donne”, con al centro la tanto acclamata quanto discussa Ida Platano. La dama, che sta frequentando il campano Alessandro Vicinanza, si è recentemente recata a Salerno, città di origine del suo corteggiatore, per trascorrere del tempo assieme a lui.

Giorni contrassegnati da una travolgente passione, che li avrebbe legati fin dal primo istante, ma anche da litigi ed incomprensioni. La bresciana, che ha sempre ammesso di essere molto gelosa di Alessandro, ha deciso di mettere il pubblico al corrente di un episodio che, a detta sua, sarebbe la testimonianza del carattere frivolo e superficiale del cavaliere.

“Mentre eravamo al supermercato, lui si è abbassato i pantaloni per grattarsi il fianco, di fronte alla cassiera“: questo il racconto della Platano, che non ha mancato di scatenare aspre polemiche in studio. Tra coloro che sostenevano le ragioni della dama, come Gianni Sperti, e coloro che invece sembravano a favore di Alessandro, la polemica è durata per diversi minuti.

“Si è abbassato i pantaloni e secondo me le ha fatto vedere le mutande“, ha proseguito la Platano, palesando la propria insicurezza davanti a tutto il pubblico. Alessandro, dal canto suo, ha replicato con stizza alle accuse della bresciana, ridimensionando la portata delle sue affermazioni.

“Non mi sono affatto abbassato i pantaloni, avevo solo bisogno di grattarmi“, ha protestato Vicinanza, sostenuto anche da Maria De Filippi. La conduttrice, sorpresa dal fatto che un simile comportamento abbia potuto scatenare una lite così forte, non ha mancato di rimproverare la dama.

“Credo che lui non abbia fatto nulla di particolare“, ha osservato la conduttrice, cercando di far ragionare la Platano. In seguito, Maria ha persino invitato la sua ospite ad esser maggiormente padrona delle sue azioni e decisioni: “smettila di aspettare di vedere cosa fa lui, anche tu sei in grado di decidere“.

Un alterco, quello verificatosi in studio, che non ha fatto altro che confermare l’incompatibilità caratteriale tra i due. Ida e Alessandro, nonostante i ripetuti tentativi di venirsi incontro, non sembrano proprio riuscire a dialogare.