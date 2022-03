Alfonso Signorini ha perso le staffe durante un confronto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: Delia Duran vittima del suo sfogo in tv

Alfonso Signorini è il conduttore del Grande Fratello Vip da diverse edizioni. L’ultima andata in onda, che si concluderà lunedì 14 marzo, ha visto come protagonisti tre personaggi in modo particolare: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. I primi due sono stati i concorrenti originali, Delia, moglie di Alex invece, è entrata solo in seguito.

Delia è entrata nella casa a distanza di un mese dall’uscita di suo marito. Qui ha avuto modo di scontrarsi davvero con Soleil, accusandola di aver provato a rubare il suo uomo, poi in seguito hanno avuto modo di chiarire. Nonostante ciò, è innegabile che tra le due donne ci sia dell’astio e Delia lo ha dimostrato proprio dopo la puntata di lunedì scorso.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sbotta contro Delia Duran

Delia, dopo aver visto Davide avere la meglio al televoto del finalista, si è complimentata con lui e gli ha detto di aver dato tantissimo a questa edizione, mentre Soleil non ha dato nulla e meritava di uscire. Negli ultimi giorni, Delia ha esternato più volte un sentimento di felicità per l’uscita prematura di Soleil dalla casa più spiata d’Italia.

Dopo aver ascoltato le sue parole, Alfonso Signorini ha avuto modo di confrontarsi con Delia. Le ha detto che deve avere il prosciutto sugli occhi per aver visto che Soleil è stata una grande protagonista di questa edizione, dando tantissimo al programma e non solo. “Mi dispiace, Delia, ma te lo devo dire. Se tu sei qui non è merito tuo, ma è merito di Soleil” le ha detto il conduttore.

Infatti, Delia è entrata proprio per avere l’occasione di confrontarsi con Soleil e regalare al pubblico questa dinamica che stava appassionando tutti. Un attacco che ha fatto molto discutere ma che molti hanno ritenuto giusto, perché Delia è entrata a far parte di questa edizione proprio nel momento in cui è scoppiata la passione tra Alex Belli, suo marito, e la giovane Soleil.