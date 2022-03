Attimi di terrore per un ragazzino di tredici anni, dopo aver visto il padre avventarsi sulla madre, decide di chiamare il 112.

Un tredicenne ha salvato la vita alla propria madre lo scorso martedì, 8 marzo 2022. Dopo essersi trovato ad assistere a un ennesimo episodio di violenza domestica, tra le mura della sua abitazione, il giovanissimo ha deciso di sollevare il telefono e allertare con prontezza i Carabinieri.

Le forze dell’ordine sono subito intervenute sul posto in seguito all’avvenuta segnalazione. Il truce episodio ha avuto luogo nella serata di martedì, intorno alle ore 21, in un noto rione del comune di Bologna. Le dinamiche dell’accaduto, presso Corticella, sono state rese note soltanto poche ore più tardi. Grazie, in primis, al dettagliato racconto della donna riguardo agli attimi di violenza del marito susseguitesi fino a quel momento.

Tredicenne assiste al tentato omicidio della madre e chiama il 112

La donna è fortunatamente riuscita a fuggire all’esterno facendo il modo che i carabinieri potessero trovarla nei pressi della sua abitazione. In seguito non ha esitato, alla vista degli agenti, a esporre quanto vissuto da lei e dai suoi due figli, sino al loro arrivo. In casa, al momento dell’aggressione, vi era infatti anche il loro bambino di due anni.

I carabinieri si sono, dunque, diretti verso l’appartamento dove viveva il quarantacinquenne. Gli agenti, date le atroci premesse e avendo inoltre riscontrato evidenti segni di violenza sul corpo della donna, hanno poi arrestato l’uomo in seduta stante.

La testimonianza in prima persona della donna ha dato voce agli attimi di rabbia del marito che hanno preceduto il tentativo, in serata poco dopo il momento della cena, di toglierle la vita soffocandola. La reazione violenta dell’uomo è stata accompagnata, come ha riportato la donna, da minacce di morte.

La donna ha raccontato agli agenti di come la violenza da parte dell’uomo si fosse protratta nei suoi confronti per un periodo di oltre tre anni. E di non aver mai trovato il coraggio di denunciare l’uomo per via del timore che potesse accadere qualcosa di terribile anche ai suoi due bambini.