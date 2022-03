Non si può dire che le pubblicazioni sui social di video e foto da parte di Elisabetta Canalis passino in osservato, anzi i suoi scatti riscuotono sempre grandi apprezzamenti da parte di tutti.

Una donna che può permettersi di indossare qualsiasi cosa non risultando mai volgare e mantenendo sempre la sua grazia anche quando scatta con completini intimi super sexy. Elisabetta continua negli anni a mantenere un posto nel cuore degli italiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

L’ultimo post condiviso da Elisabetta su Instagram, è un video che ha mandato letteralmente in estasi i suoi seguaci: eccola mostrare la nuova collezione primaverile di Intimissimi in modo sensuale e con completini da urlo. In un primo momento si vede la bella Canalis indossare un completino color nude, poi un cambio veloce per un bianco purezza con una vestaglia sopra che fa da cornice e per finire un completino che va nell’azzurrino con il quale Elisabetta si stende sul divano mandando un bacio a tutti a fine video. Un breve stacchetto sexy e raffinato per mostrare al meglio la collezione di Intimissimi scatenando tantissimi commenti sotto al post che vanno dai complimenti allo stupore.

Elisabetta Canalis promuove la nuova collezione Intimissimi, il video in intimo fa impazzire il web

“Vuoi essere odiata? Allora dillo e facciamo prima”, ha scritto ironicamente una sua follower proprio perché è inevitabile invidiare una bellezza come la sua. Un fisico allenato che rende giustizia a qualsiasi indumento indossato.

Non si può quindi che confermare la Canalis come la scelta giusta per tutti i brand che la vorranno per scattare la nuova collezione di intimo e abiti di alta moda. Passano gli anni ma Elisabetta continua a rubare il cuore e l’attenzione di fotografi e di fan scatenati. “Non li comprerò mai dopo averli visti su di lei“, ha scritto con simpatia una ragazza taggando una sua amica, proprio perché vederli indossati da un fisico del genere, fa mettere in discussione le sicurezze di qualsiasi donna. Elisabetta non smentisce mai, una bellezza che fa impazzire tutti.