Una sfida senza precedenti è stata rivolta a William e Kate. L’ostico invito riporta la firma della reale coppia formata da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

Se l’impegno umanitario in sostegno dell’Europa e del popolo ucraino, dimostrato in queste ultime settimane, da parte di una delle coppie dal sangue blu più amate su scala internazionale, ha lasciato ben sperare i fan di William e Kate, ora a prendere il sopravvento, in maniera del tutto inaspettata, potrebbe essere il duo composto dalla bellissima Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

L’ex modella e conduttrice trentaseienne, sorvolata a nozze nel 2015 con il figlio della principessa Carolina di Monaco, avrebbe dimostrato di essere all’altezza di un drastico cambio di prospettiva. Nel corso degli ultimi eventi mondani, Beatrice ha esposto in pubblico i suoi punti di forza, riuscendo a lasciare nell’ombra la da sempre dolcissima Kate.

“Game Over” William e Kate asfaltati da Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, fan increduli

Come? Oltre al feeling con il suo Stefano, Beatrice ha dimostrato di conoscere alla perfezione le giuste carte per poter contrastare la pubblica ascesa dei reali della corona britannica. A segnalarlo è stato l’inatteso confronto innescatosi tra le due coppie in questi ultimi giorni.

Il motivo? Una turbolenta lezione di stile non passata inosservata agli occhi dell’alta moda. La coppia è stata avvistata, a tal proposito, tra i protagonisti più in vista della scorsa edizione del Dior Fashion Show 2022. Beatrice e Stefano hanno primeggiato sulla scena, indossato per l’occasione dei completi che avrebbero, secondo molti fan della coppia, “asfaltato” le precedenti apparizioni di William e Kate. Segnando dunque, non senza sorpresa, un inevitabile e seppur momentaneo “game over” dell’ora più debole ma ancor valida icona inglese.

In quel di Parigi, entrati in segna come reduci da una delle favole più belle, Beatrice e Stefano hanno dato prova della loro sublime presenza. Lei scegliendo un impeccabile giacca e minigonna plissettata in bianco panna. E lui privilegiando, invece, l’intramontabile eleganza di un completo in blu notte.

“Una coppia di classe“, oserà definirli una fan. Entrambi spontanei, a loro agio e soprattutto ciascuno nelle braccia dell’altro. “Una bellezza tutta italiana“, dunque, secondo il parere di molti. E che difficilmente potrà essere messa in secondo piano, o ancor più drasticamente dimenticata .