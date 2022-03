Amadeus è ormai diventato il principale volto dei programmi Rai: recentemente gli è stata affidata anche la conduzione della trasmissione televisiva intitolata…

Il noto presentatore televisivo italiano è al timone del game show “Soliti ignoti” dal 2017: si tratta di un gioco televisivo che mostra, ai telespettatori e al pubblico, otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio, che arriva fino a 100.000 euro.

I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta: un gioco che, da moltissimi anni, appassiona tutta Italia…

Oggi la trasmissione televisiva va in onda su Rai1, il sabato sera: in studio sono spesso presenti ospiti che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

Il conduttore Amadeus, oltre a presentare il game show in prima serata, è stato messo anche al timone di un altro famosissimo programma televisivo, in onda nel pre – serata e precedentemente condotto da Flavio Insinna: scopriamo insieme di quale trasmissione si tratta…

Amadeus sovrasta Insinna: i vertici Rai hanno deciso…

Il programma televisivo in onda nel pre – serata del sabato sera, di cui parlavamo in precedenza, è il famosissimo “Affari Tuoi“: si tratta di un gioco televisivo, che consiste nella scelta, da parte di un concorrente, di una scatola (“pacco”), all’interno della quale viene preventivamente inserito un premio in denaro. A tale scelta si perviene eliminando progressivamente tutti gli altri pacchi, senza conoscere il loro contenuto.

Negli ultimi anni la conduzione di questo game show è sempre stata affidata al noto attore, presentatore televisivo e showman italiano Flavio Insinna: quest’anno, però, le cose sono cambiate…

Al timone nel programma, infatti, c’è il famoso conduttore televisivo e radiofonico, showman e disc jockey Amedeo Umberto Rita Sebastiani, noto come Amadeus: il conosciutissimo cinquantanovenne è diventato il “re del sabato sera“.

Cosa sta succedendo? Quale sarà il motivo di questa scelta? Sono queste le domande più frequenti che si pongono i telespettatori di tutta Italia: milioni e milioni di persone vorrebbero, infatti, che venga fatta luce su questa scelta improvvisa e inaspettata…