Alcuni alunni della scuola di “Amici”, sono stati puniti con dei severi provvedimenti a causa di alcuni comportamenti assunti

Volano parole pesanti nell’ultimo daytime di “Amici”, gli allievi non si trattengono e a causa del loro comportamento, scoppia una lite molto accesa. Molti, sono stati gli insulti e le urla all’interno della casa.

La situazione all’interno della casa di “Amici” è ormai incontrollabile; i concorrenti di questa edizione si lasciano andare a delle parole molto forti. I ragazzi in questione, sono Albe e LDA, i quali non si sono per nulla risparmiati.

“Non esagerare” LDA e Albe senza freni, scoppia la lite nella casa di Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tutto pronto per la fase del serale della 21esima edizione del serale di “Amici”. Dopo il successo della fase pomeridiana, andata in onda da sabato 19 marzo è arrivato il momento del tanto atteso serale. L’appuntamento sarà ogni sabato sera su Canale 5. A condurre, come sempre, la grande Maria De Filippi. 18, sono i concorrenti in gara, i quali dovranno superare molte sfide. I professori di questa entusiasmante edizione sono Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, i quali saranno pronti e supportare i loro allievi.

Maria, ha inoltre scelto di riconfermare l’intera giuria: il trio formato dal ballerino e conduttore Stefano De Martino, il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Gli allievi che hanno avuto accesso al serale sono: Alice, Carola, Christian, Dario, John, Erik, Leonardo, Michele, Nunzio, Serena, Aisha, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, Luigi, Sissi, Albe e LDA. Quest’ultimi, sono stati protagonisti di un’accesa discussione avvenuta in casetta, a causa di alcuni problemi riguardanti le faccende domestiche svolte dai diversi coinquilini.

Tutto parte da una frase pronunciata da LDA: “Ma esiste il karma?”, sostenendo poi che Serena e Alberto, non contribuiscono mai a tenere in ordine la casa, astenendosi sempre da tutte le faccende domestiche. Dopo aver sentito questa frase, i diretti interessati vengono a conoscenza circa quanto detto da LDA, Albe decide di rispondere cosi: “È successo una volta…io ho 23 anni e tu 18…Sei nel torto”. Il figlio di Gigi D’Alessio ha voluto aggiungere: “Che tu hai 23 anni, poi, non me ne passa neanche per il c***o”, a tal proposito, subentra Serena: “Hai la coscienza a posto?”. “Per farmi passare da esaurito, ti devi mettere d’impegno, non c’è bisogno di rivangare cose passate”, conclude LDA.

LDA e Albe, sono diventati ormai ex amici? Staremo a vedere, nel frattempo tra i due non scorre affatto buon sangue.